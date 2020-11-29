Неделя в масках: соблюдают ли люди новые ограничения?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко сказал, что неделя для Раквереского отделения полиции была спокойной.

«Полиция здесь играет, скорее, консультирующую и вспомогательную роль, и это значит, что если мы в ходе прочей работы замечаем человека без маски, мы беседуем с ним. Что касается более сложных ситуаций, мы их фиксируем и отправляем информацию Департаменту здоровья, который имеет право вести производство», - говорит Прокопенко.

Глава Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что им подобная информация не поступала. «С ношением масок прошло на удивление хорошо. Обязательство носить маски было хорошо принято», - сказала Муузикус.

По ее словам, замечательно, что в магазинах призывают всех носить маски.

Глава Идаского отделения Департамента здоровья отметила, что ситуация серьезная. «Заразиться можно где угодно. Распространение коронавируса обширное и быстрое», - говорит Муузикус.

В уезде 71 зараженный и более 700 близких контактов.

В пятницу вечером парковка торгового центра Põhjakeskus была забита автомобилями. В результате наблюдений выяснилось, что посетители торгового центра следуют рекомендации носить маски. В магазинах можно встретить только отдельных людей без масок, к сожалению, среди них и люди из группы риска.