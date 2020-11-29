Видео ⟩ Битва легенд: бой Тайсона и Джонса-младшего завершился вничью, Майк со скандалом покинул ринг

Оба участника остались недовольны ничейным результатом. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг после гонга.

"Я выиграл этот бой - вот что произошло. Бой был непростой, тут даже две минуты воспринимались как полноценные три. И мне здорово ощущать, что я сумел достойно пройти всю эту дистанцию", - заявил Тайсон журналистам.

Поединок между легендарными американцами состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов.

Напомним, что Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс - с 2018-го. Результат этого боя не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.

Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. В его активе 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.