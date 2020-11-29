Аптекари напоминают: посетителям следует носить маски

«Аптекари находятся на передовой линии в борьбе с вирусами и в случае проблем со здоровьем они являются для многих людей первыми советчиками и помощниками. Для снижения риска распространения вируса мы просим при помещении аптек всегда носить маски и держать дистанцию с другими посетителями, - председатель правления Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас. - Чтобы остановить распространение вируса по стране в целом, нужно использовать мобильное приложение HOIA, которое вовремя информирует о возможном контакте с зараженным человеком. В настоящее время приложение для собственной защиты используют более 215 000 человек, а присоединение каждого нового пользователя делает его еще более эффективным».