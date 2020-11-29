Аптекари напоминают: посетителям следует носить маски

В связи с растущей в Эстонии угрозой коронавируса Эстонская палата провизоров напоминает, что при посещении аптек для защиты работников и других посетителей нужно всегда носить маски. А чтобы остановить распространение вируса, аптекари рекомендуют использовать также мобильное приложение HOIA.
«Аптекари находятся на передовой линии в борьбе с вирусами и в случае проблем со здоровьем они являются для многих людей первыми советчиками и помощниками. Для снижения риска распространения вируса мы просим при помещении аптек всегда носить маски и держать дистанцию с другими посетителями, - председатель правления Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас. - Чтобы остановить распространение вируса по стране в целом, нужно использовать мобильное приложение HOIA, которое вовремя информирует о возможном контакте с зараженным человеком. В настоящее время приложение для собственной защиты используют более 215 000 человек, а присоединение каждого нового пользователя делает его еще более эффективным».
Приложение HOIA можно загрузить на сайте www.hoia.me.
По словам Аламаа-Аас, при посещении аптеки нужно придерживаться трех принципов - рецепты следует своевременно продлить у лечащего врача, запастись для похода в аптеку достаточным количеством времени и избегать ненужных прикосновений к товарам на открытых полках. «Для взятий вируса под контроль необходимо снизить количество соприкосновений с потенциальными источниками инфекции. Обратитесь к аптекарю - он поможет вам сделать правильный выбор и подобрать лекарство, - сказала Карин Аламаа-Аас.