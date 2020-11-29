Право потребителя вернуть товар не зависит от льгот и скидок

В Эстонии и других странах Европейского союза закон устанавливает 14-дневное право отказа от товаров, приобретенных в интернет-магазине, это право начинается с момента получения товара потребителем.

«Возможность возврата купленного товара обусловлена прежде всего тем, что потребитель не может ознакомиться с товаром перед покупкой так, как он может сделать это в обычном магазине. Продажа товаров на льготных условиях и предложение скидки не влияют на 14-дневное право потребителя на отказ от купленного товара. Таким образом, даже купленный с очень большой скидкой товар, например, в 90%, покупатель не обязан оставлять его себе, если он ему не подходит или не соответствует ожиданиям», - сказала заведующая Консультационным центром ЕС для потребителей Кристина Таммару.

По словам Таммару, наличие права на отказ зависит от приобретенных товаров или услуг. Например, 14-дневное право отказа не распространяется на компьютерное программное обеспечение и косметику в открытой упаковке, а также на проживание или авиабилеты. Поэтому возможность возврата из условий интернет-магазина необходимо проверять перед покупкой.

Наличие права на отказ также зависит от страны, в которой зарегистрировано лицо, продающее товар в интернете - правило обязательно зарегистрированных в странах ЕС, но для продавцов из США или Китая его выполнение обычно зависит от конкретного интернет-магазина.

Скидки и специальные предложения не влияют на право потребителя подать претензию в течение двух лет, если приобретенный товар перестает работать, ломается или возникает дефект. «Даже очень большая скидка не снижает ответственность продавца в случае дефектов продукта. Следовательно, заявления магазина о том, что претензии по товарам со скидкой не будут приняты, незаконно», - пояснила Таммару.

Жалобы не обоснованы только в том случае, если дефект - такой как дефект корпуса или отсутствие зарядного устройства из комплекта смартфона, был известен потребителю во время покупки, следовательно, причина скидки и условия транзакции покупки. Однако такие предложения не предлагаются во время кампаний Черной пятницы.

Все торговцы в ЕС должны предоставить потребителю право подать жалобу на дефекты товара в течение как минимум двух лет. В случае покупок из США, Китая или других третьих стран, возможность подачи жалобы каждому отдельному продавцу должна быть уточнена до покупки.