Видео: в Силламяэ пробуют на вкус местное кулинарное шоу

Руководитель молодежного центра Игорь Малышев рассказывает, что его как молодежного работника коронавирусные ограничения заставили искать новые способы, как вовлекать подростков в какую-то полезную и интересную деятельность. Проводить крупные мероприятия нельзя, обучение по интересам в Ида-Вирумаа теперь разрешено только в группах не более десяти человека, и, возможно, требования станут еще жестче.

“У нас выбор - или мы закрываемся, или мы начинаем новую форму работы”, - говорит Игорь.

Молодежный центр принял участие в проекте, который дает возможность самим молодым парням и девушкам, посещающим центр, придумать какую-то идею, найти ментора и вместе с ним пытаться эту идею осуществить. У ребят возникла идея кулинарных курсов. Они прошли обучение, как писать проекты в фонды, получили деньги и закупили оборудование. Молодежный центр отобрал кабинет у одного из сотрудников и отдал его под обустройство кухни.

В это время Виктория Якубович из силламяэского ресторана Krunk вынашивала идею организовать школу поваров для детей. В какой-то момент две идеи встретились, и появились кулинарные мастер-классы для подростков.

Виктория по специальности кондитер, сейчас сама она дополнительно учится на повара.

“Моя мечта - открыть школу для маленьких поварят, - рассказала она. - Не для тех, кто уже что-то умеет, а для маленьких деток, с которыми нужно заниматься от А до Я - от чистки картофеля до каких-то сложных блюд. Я хотела привить детям любовь к кухне, научить не бояться экспериментировать, объяснить сочетание разных продуктов, сервировку, эстетику”.

Курсы для подростков для Виктории - еще не школа поварят, но шаг в нужную сторону.

В молодежной центре действует телевизионная студия, поэтому из этого обучения сразу решили делать кулинарное шоу. И один-два раза в месяц, как на настоящем телевидении, приглашать на эти передачи известных в Ида-Вирумаа людей.