Видео: в Силламяэ пробуют на вкус местное кулинарное шоу

Повар ресторана Krunk Виктория Якубович, сотрудники молодежного центра ESN и группа молодых жителей Силламяэ пробуют создать свое кулинарное шоу на YouTube. Молодые силламяэсцы сами написали проект и получили деньги на оборудование кухни. Пробным шаром стал мастер-класс по лепке пельменей в прямом эфире, который растянулся на три часа. Теперь создатели планируют продолжать мастер-классы в прямом эфире, а иногда приглашать на кухню известных в Ида-Вирумаа людей.
Руководитель молодежного центра Игорь Малышев рассказывает, что его как молодежного работника коронавирусные ограничения заставили искать новые способы, как вовлекать подростков в какую-то полезную и интересную деятельность. Проводить крупные мероприятия нельзя, обучение по интересам в Ида-Вирумаа теперь разрешено только в группах не более десяти человека, и, возможно, требования станут еще жестче.
“У нас выбор - или мы закрываемся, или мы начинаем новую форму работы”, - говорит Игорь.
Молодежный центр принял участие в проекте, который дает возможность самим молодым парням и девушкам, посещающим центр, придумать какую-то идею, найти ментора и вместе с ним пытаться эту идею осуществить. У ребят возникла идея кулинарных курсов. Они прошли обучение, как писать проекты в фонды, получили деньги и закупили оборудование. Молодежный центр отобрал кабинет у одного из сотрудников и отдал его под обустройство кухни.
В это время Виктория Якубович из силламяэского ресторана Krunk вынашивала идею организовать школу поваров для детей. В какой-то момент две идеи встретились, и появились кулинарные мастер-классы для подростков.
Виктория по специальности кондитер, сейчас сама она дополнительно учится на повара.
“Моя мечта - открыть школу для маленьких поварят, - рассказала она. - Не для тех, кто уже что-то умеет, а для маленьких деток, с которыми нужно заниматься от А до Я - от чистки картофеля до каких-то сложных блюд. Я хотела привить детям любовь к кухне, научить не бояться экспериментировать, объяснить сочетание разных продуктов, сервировку, эстетику”.
Курсы для подростков для Виктории - еще не школа поварят, но шаг в нужную сторону.
В молодежной центре действует телевизионная студия, поэтому из этого обучения сразу решили делать кулинарное шоу. И один-два раза в месяц, как на настоящем телевидении, приглашать на эти передачи известных в Ида-Вирумаа людей.
“Мы знаем известных людей через газеты, мы знаем об их политической или спортивной жизни. Но мы не знаем о вкусовых предпочтениях человека, - рассказала Виктория Якубович. - Было бы очень интересно послушать, что такой человек любит на завтрак, например. И узнать его лучше таким образом”.