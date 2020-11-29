Страндберг: митинг антимасочников измерил пробел в системе образования Эстонии

Айнар Рууссаар уточнил, что на самом деле прошло два маскарада: один в масках и другой без них. «Молодые реформисты рядом с митингом антимасочников сразу объявили о своем маски-шоу», - добавил Рууссаар.

«Эти интервью, сделанные на митинге антимасочников, местами были анекдотичными», - прокомментировал увиденное в СМИ Рууссаар.

«Митинг антимасочников измерил пробел в системе образования Эстонии, - добавил Марек Страндберг. - В защиту системы образования можно сказать, что пробел очень маленький». Страндберг также прослушал интервью антимасочников и отметил, что митингующие ничего умного не сказали. «Это были осколки каких-то предрассудков. Это пережиток прошлого, кт-то что-то взял оттуда и попытался передать дальше», - описал Страндберг интервью.

По словам Рууссаара, было несколько моментов в интервью. «Был господин, который пообещал дать 6000 евро тому, кто докажет, что он заражен коронавирусом. Были эмоциональные высказывания, что обязанность носить маски — это попытка надеть намордники», - перечисляет он.

Но на данный момент Рууссаара волнует один вопрос: что будет через две недели, если цифры останутся прежними. «До Рождества возникнет общественная фрустрация? - спрашивает он. - Вчера проходил мимо рождественского рынка — там было значительно больше народа, в масках было заметно мало человек. Я действительно с интересом и небольшим ужасом жду предрождественского времени, когда мы посмотрим на статистику — это помогло или нет?»

Страндберг ответил Рууссаару, что в отношении масок нужно быть терпеливыми, поскольку на получение результатов требуется время. «Мы увидим влияние масок через 10-20 дней. Это так не работает, что мы надели маски и завтра все улучшилось», - объясняет он. Рууссаар согласился со Страндбергом.