Двое сотрудников тюрьмы заразились коронавирусом не на рабочем месте

В общей сложности у сотрудников Вируской тюрьмы зарегистрировано восемь активных случаев коронавируса, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь тюрем. Среди заключенных Вируской тюрьмы новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Из ранее заболевших заключенных Вируской тюрьмы 182 признаны врачами здоровыми.

Семеро инфицированных заключенных были освобождены до выздоровления в связи с окончанием срока наказания, и данные, необходимые для их наблюдения, переданы в Департамент здоровья. Таким образом в Вируской тюрьмы 28 заболевших коронавирусом заключенных.

В субботу в Таллиннской тюрьму новых случаев коронавируса не добавилось. Выздоровевшими признаны все шесть ранее заболевших коронавирусом заключенных, таким образом, в тюрьме больных заключенных нет, из сотрудников тюрьмы больны двое.