В Хельсинки отменили рождественскую ярмарку и ряд других мероприятий

Ярмарка должна была состояться на Сенатской площади в центре Хельсинки с 5 по 22 декабря, сообщили в воскресенье, 29 ноября, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Национальный театр отменяет все свои спектакли до конца года. Закрываются также национальная галерея "Атенеум", музей современного искусства "Киасма" и Музей Синебрюхова. На три недели без посетителей останутся также Национальный музей Финляндии, Музей Тамминиеми и научный центр Heureka в Вантаа.