Вс, 29.11.2020
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Танель Кийк
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В Хельсинки отменили рождественскую ярмарку и ряд других мероприятий

На улицах Хельсинки, кажется, все в масках, 1 ноября 2020 года.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

В Хельсинки из-за новых карантинных мер отменяется ежегодная рождественская ярмарка Святого Фомы.

Ярмарка должна была состояться на Сенатской площади в центре Хельсинки с 5 по 22 декабря, сообщили в воскресенье, 29 ноября, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Национальный театр отменяет все свои спектакли до конца года. Закрываются также национальная галерея "Атенеум", музей современного искусства "Киасма" и Музей Синебрюхова. На три недели без посетителей останутся также Национальный музей Финляндии, Музей Тамминиеми и научный центр Heureka в Вантаа. 

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