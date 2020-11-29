Вс, 29.11.2020
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  • Осужденная за насилие над детьми «Мать года» не признает своей вины: Таллиннский окружной суд вынесет решение в декабре

Осужденная за насилие над детьми «Мать года» не признает своей вины: Таллиннский окружной суд вынесет решение в декабре

Малле Кобин в 2013 году получила титул "Мать года".

ФОТО: Marina Pushkar

Таллиннский окружной суд в пятницу рассмотрел дело 67-летней обладательницы титула "Мать года 2013" Малле Кобин, которую Пярнуский уездный суд в августе признал виновной и приговорил к реальному тюремному заключению. Таллиннский окружной суд вынесет решение в середине декабря.

Защитники Кобин Айвар Эннок и Алар Салу требуют оправдания Кобин или смягчения приговора. Окружной суд вынесет решение 14 декабря.

Кобин приговорена к четырем с половиной годам и шести месяцам тюремного заключения. Уездный суд признал Кобин виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений.

Начавшийся 26 мая процесс прошел в Пярнуском уездном суде за закрытыми дверями для защиты частной жизни пострадавших. Малле Кобин не признает себя виновной в преступлениях, в которых ее обвиняют.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 год неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.

Уголовное дело возбудили в августе прошлого года после сообщения о преступлении, поступившего от Департамента социального страхования.

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