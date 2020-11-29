Историческое событие ⟩ Эстонские гимнастки взошли на пьедестал в финале чемпионата Европы в Киеве

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Федерация Украины по художественной гимнастике решила провести чемпионат Европы в Киеве. Приехавшие на соревнования спортсмены сдавали по пять тестов на COVID-19. Организаторы позаботилась о безопасности и здоровье гимнасток, тренеров и всех присутствующих в спортивном зале. Маски, антисептики и прочие меры соблюдались.

26 ноября в городе Киев стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Эстонию представляли две гимнастки 2005 и 2007 года рождения – Эрика Докучаева и Анетте Вахер. Взрослая групповая команда нашей страны была следующей: Лаурабель Кабритс, Алина Веселова, Кармели Рейска, Арина Окаманчук и Эвелин Наптал под руководством Натальи Инно.

Выступление эстонских гимнасток на чемпионате Европы в Киеве. ФОТО: SERGEY DOLZHENKO/EPA

В первый день соревнований после упражнений с мячом и скакалкой Эрика Докучаева набрала 20,075 баллов и заняла достойное седьмое место, попав в финал, что является замечательным результатом для эстонской гимнастики. Групповая команда в общем зачете из упражнения с пятью мячами и упражнения с тремя обручами и двумя парами булав заняла четвертое место, обойдя сборные команды Франции и Турции.

Во второй день Анетте Вахер, набрав 17,850 баллов за упражнение с лентой, тоже попала в финал. Групповая команда набрала 31 балл и оставалась на четвертом месте.

Выступление эстонских гимнасток на чемпионате Европы в Киеве. ФОТО: SERGEY DOLZHENKO/EPA

В финале эстонские спортсменки показали себя с лучшей стороны. Эрика набрала 20,150 баллов и вошла в шестерку лучших в упражнении с мячом. Анетте получила 16,300 балла и стала восьмой в упражнении с лентой. Порадовала и сборная групповая команда Эстонии, набравшая 32,8 баллов в упражнении с пятью мячами, тем самым обогнав сильную команду Азербайджана и заняв третье место в общем зачете. Бронза — это первая эстонская медаль на чемпионате Европы!