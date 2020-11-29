Госпиталь Сил обороны готов к лечению пациентов

По словам сотрудника по информации Генерального штаба Сил обороны, в Силы обороны не поступало официального запроса на профессиональную помощь для использования полевого госпиталя. Однако Силы обороны провели необходимую подготовку и готовы отправить и использовать полевой госпиталь в случае необходимости.

В апреле этого года Силы обороны направили на Сааремаа полевой госпиталь. В период, когда он действовал, в полевом госпитале работали 50 человек, 17 из которых были призывниками. НА лечении были 15 пациентов. Оперативный состав помог набрать для работы в полевом госпитале 22 гражданских лица. В полевом госпитале впервые лечились настоящие пациенты.