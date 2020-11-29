Вс, 29.11.2020
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Юри Ратас

Госпиталь Сил обороны готов к лечению пациентов

Полевой госпиталь Сил обороны.

ФОТО: Маргус Ансу / Tartu Postimees

Хотя в Силы обороны не поступало профессионального запроса относительно разворачивания полевого госпиталя, необходимые приготовления все же проведены.

По словам сотрудника по информации Генерального штаба Сил обороны, в Силы обороны не поступало официального запроса на профессиональную помощь для использования полевого госпиталя. Однако Силы обороны провели необходимую подготовку и готовы отправить и использовать полевой госпиталь в случае необходимости.

В апреле этого года Силы обороны направили на Сааремаа полевой госпиталь. В период, когда он действовал, в полевом госпитале работали 50 человек, 17 из которых были призывниками. НА лечении были 15 пациентов. Оперативный состав помог набрать для работы в полевом госпитале 22 гражданских лица. В полевом госпитале впервые лечились настоящие пациенты.

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