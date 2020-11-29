В Ида-Вирумаа за неделю выявлено более 600 зараженных коронавирусом
В течение этой недели коронавирус был обнаружен у 606 жителей Ида-Вирумаа, за последние сутки добавилось 109 новых зараженных. Коэффициент заражения на 100 000 жителей составляет почти 750, передает Põhjarannik.
По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 26 заражений в кругу семьи, 12 - на рабочем месте, 11 — в кругу знакомых, девять — в школе. Один заразился в Силах обороны, другой в учреждении по уходу и еще один случай был завезен из России. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.
Под наблюдением специалистов Идаского регионального отделения находятся более 5400 человек, из которых заболели 1069. Из них почти половина, то есть 467 — жители Нарвы.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней выросла до нового рекордного уровня - 744,8 случая на 100 000 жителей. По всей Эстонии этот показатель - 332,2.
В Ида-Вирумаа обнаружено 23 активных очага. Всего в регионе шесть очагов в школах: два в Силламяэ, три в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Всего насчитывается пять очагов на рабочих местах: три в Нарве, один в Силламяэ, один в Йыхви. В Нарве два очага в заведениях, в Силламяэ тоже один очаг в заведении. В Силламяэ есть очаг, связанный с деятельностью по интересам. В волости Тойла очаг, связанных со знакомыми, а в волости Люганузе очаг в кругу семьи. Очаги заражения есть как в Нарвской больнице, так и в клинике реабилитации и сестринского ухода Ида-Вируская центральная больница (находится в Ярвеской части Кохтла-Ярве). С последним связано почти сто зараженных.
За минувшие сутки в Эстонии скончались три пациента с коронавирусом: 62-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина. Как сообщает rus.err.ee, двое из них находились на лечении в Нарвской больнице.