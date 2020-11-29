В Ида-Вирумаа за неделю выявлено более 600 зараженных коронавирусом

По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 26 заражений в кругу семьи, 12 - на рабочем месте, 11 — в кругу знакомых, девять — в школе. Один заразился в Силах обороны, другой в учреждении по уходу и еще один случай был завезен из России. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

В Ида-Вирумаа обнаружено 23 активных очага. Всего в регионе шесть очагов в школах: два в Силламяэ, три в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Всего насчитывается пять очагов на рабочих местах: три в Нарве, один в Силламяэ, один в Йыхви. В Нарве два очага в заведениях, в Силламяэ тоже один очаг в заведении. В Силламяэ есть очаг, связанный с деятельностью по интересам. В волости Тойла очаг, связанных со знакомыми, а в волости Люганузе очаг в кругу семьи. Очаги заражения есть как в Нарвской больнице, так и в клинике реабилитации и сестринского ухода Ида-Вируская центральная больница (находится в Ярвеской части Кохтла-Ярве). С последним связано почти сто зараженных.