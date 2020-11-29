Фото и видео ⟩ В таллиннском музее Нигулисте открылся Рождественский сезон

В честь первого воскресенья Адвента на нарядной елке зажглись свечи, музей открылся для посетителей в 12.45, а получасовые мини-концерты органной музыки начнутся в 13.00, 15.00 и 16.00.

Музей Нигулисте приглашает всех принять участие в программах для публики и послушать органные концерты, которые будут проходить на протяжении всего Адвента.

В настоящий момент в Нигулисте открыта масштабная выставка «Кристиан Аккерман. Таллиннский Фидий, талантливый и гордый», знакомит с жизнью и творчеством одного из самых скандальных и талантливых скульпторов эпохи барокко в Эстонии.

Рождественские специальные экскурсии на этот раз посвящены Кристиану Аккерману и искусству эпохи барокко.

В два воскресенья Адвента - 6 и 13 декабря - в двух музеях Старого Таллинна, расположенных по соседству друг от друга, можно будет настроиться на рождественскую волну. За органными концертами в Музее Нигулисте последуют мастер-классы по изготовлению елочных игрушек в арт-подвальчике Музея Адамсона-Эрика. Дополнительные мастер-классы по изготовлению игрушек состоятся 5 и 12 декабря в Музее Нигулисте.

Рождественский сезон в Музее Нигулисте продлится до 10 января 2021. Ознакомиться с программой в подробностях можно на сайте музея.

В связи с эпидемиологической ситуацией, а также рекомендациями правительства и департамента здоровья, Художественный музей Эстонии просит посетителей соблюдать дистанцию, носить маски и следовать правилам памятки для посетителей.