На митинге антимасочников волонтеры раздавали купленные за свой счет средства индивидуальной защиты

Акция протеста объединила разных людей: на ней можно было заметить сторонников конспирологических теорий, граждан, недовольных ограничением их прав, а также людей, считающих маски бесполезными.

Акция протеста антимасочников. ФОТО: Madis Veltman/

В толпе почти никто не использовал средства индивидуальной защиты, в отличии от предыдущей крупной акции, когда жители Таллинна вышли протестовать против референдума об изменении Конституции, где большинство участников были в масках, а организаторы даже раздавали их.

В нескольких десятках метров от сцены, на которой выступали антимасочники, группа молодых людей поставила столы и стала раздавать маски всем желающим. «Как вы знаете, сегодня на площади Вабадузе проходит мероприятие против масок. Когда мы узнали о ней, то решили предоставить возможность защититься тем, кто хочет, кто проходит мимо или передумает, пока стоит здесь. Мы не настаиваем, не говорим, что это обязательно, не спорим с людьми, но если кто-то проходит и решает, что хочет прикрыть лицо, мы даем эту возможность», - рассказали в пятницу раздававшие маски молодые люди.

Акция протеста антимасочников. ФОТО: Madis Veltman/

Они отметили, что купили маски и антисептики за свой счет, не привлекая к этому ни одну организацию.

К столам волонтеров иногда подходили недовольные участники акции протеста, однако серьезных конфликтов не произошло: «Обычно, когда мы предлагаем проходящим мимо нас людям маски, они отказываются, но многие специально подходят, и мы выдаем им средства индивидуальной защиты. Пришедших спорить было очень мало».

Акция протеста антимасочников. ФОТО: Madis Veltman/

Организатор раздачи средств индивидуальной защиты Гаспар Шабад считает, что антимасочникам скорее не нравится поведение правительства, чем сама обязанность ношения масок: «Здесь есть люди, которым даже плевать на маски, но им надоело, что от государства нет точности указаний, нет решительности. Конечно, есть те, кто против масок, но найдутся и просто уставшие от подхода правительства к этому кризису».

Акция протеста антимасочников. ФОТО: Madis Veltman/

По мнению Гаспара Шабада, люди имеют право на протест даже в условиях пандемии коронавируса, но, безусловно, сейчас это не самое безопасное мероприятие: «У каждого человека должна быть возможность высказывать свое мнение. Отказать людям в проведении этой акции было бы не очень приемлемо, но я не считаю, что проведение подобного мероприятия было хорошей затеей. Нам сейчас не нужно таких вещей — люди без масок собираются во время кризиса. Тем не менее, факт высказывания мнения должен оставаться даже при кризисе, это показывает силу демократии Эстонии».