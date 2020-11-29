Картина дня: первый Адвент, коронавирус в Ида-Вирумаа, Lidl в Таллинне и поправка в Закон о семейных пособиях

В Эстонии за сутки умерли три человека с коронавирусом, добавилось 355 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5278 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 355, то есть 6,7% от общего количества тестов. Читать далее...

В Ида-Вирумаа за неделю выявлено более 600 зараженных коронавирусом

В течение этой недели коронавирус был обнаружен у 606 жителей Ида-Вирумаа, за последние сутки добавилось 109 новых зараженных. Коэффициент заражения на 100 000 жителей составляет почти 750. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне открылся Рождественский парк

С сегодняшнего дня, 29 ноября, в Таллинне на Певческом поле открыт Рождественский парк. По словам директора Певческого поля Урмо Саареоя, гостям предлагается безопасная возможность провести свободное время и создать рождественское настроение. Читать далее...

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 〉 Эстонские гимнастки взошли на пьедестал в финале чемпионата Европы в Киеве

На прошедшем на Украине чемпионате Европы по художественной гимнастике эстонские спортсменки завоевали бронзовую медаль в финале в упражнении с пятью мячами. Читать далее...

Неделя в масках: соблюдают ли люди новые ограничения?

В начале этой недели ношение масок в публичных помещениях стало обязательным. Портал Virumaa Teataja решил узнать, насколько люди прилежно выполняют данное правило по предотвращению распространения коронавируса. Читать далее...

Фото: в Ласнамяэ зажгли первую свечу Адвента

Сегодня, 29 ноября, в 12.00 у рождественской ели на площади возле Центра культуры «Линдакиви» была зажжена свеча первого Адвента и состоялся небольшой предрождественский концерт. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В таллиннском музее Нигулисте открылся Рождественский сезон

В первое воскресенье Адвента 29 ноября рождественский сезон в Музее Нигулисте начался с традиционной наряженной елки и декабрьской программы для публики. Читать далее...

На месте магазина Rimi в Пыхья-Таллинне появится Lidl

Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин в Пыхья-Талллинне на улице Паавли, где в настоящее время работает магазин торговой сети Rimi. Читать далее...

Поправка в Закон о семейных пособиях изменит порядок определения родительской компенсации

Министерство внутренних дел направило на круг согласования проект Закона о семейных пособиях, согласно которому, время, когда родитель находится на учете в качестве безработного, не учитывается при определении размера родительского пособия. Читать далее...

Вначале простуда, потом - кома: рассказ пациента, переболевшего Covid-19 в наиболее тяжелой форме

Петер - один из тех, кто перенес COVID-19 в наиболее тяжелой форме. Рентгеновский снимок его легких сейчас показывают друг другу врачи как пример губительного воздействия нового коронавируса SARS-CoV-2 на организм человека. Читать далее...

Страндберг: митинг антимасочников измерил пробел в системе образования Эстонии

Ведущие программы «Keskpäevatund» на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг обсудили прошедший в пятницу на площади Вабадузе митинг антимасочников. Читать далее...

Врачи составили перечень симптомов Covid-19, упорядоченный по времени проявления

Врачи определили некоторые из наиболее типичных моделей прогрессирования симптомов Covid-19. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, до 40 процентов случаев коронавируса протекают бессимптомно. Двадцать процентов симптоматических случаев становятся тяжелыми или критическими. Читать далее...

В шведских СМИ набирает обороты спор об объективности фильма о крушении парома "Эстония"

В эфире шведского радио подвергся обсуждению фильм «Эстония», в финальный монтаж которого не попала меньшая пробоина в корпусе парома, которая играет важную роль в интерпретации причин катастрофы. Читать далее...

Битва легенд: бой Тайсона и Джонса-младшего завершился вничью, Майк со скандалом покинул ринг

Выставочный поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира состоялся в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр". Читать далее...

Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие

Многообещающей британской разработке потребуются дополнительные исследования. Случившееся скажется на вакцинации жителей Евросоюза и повышает шансы российской вакцины "Спутник V". Читать далее...

Папа Римский назначил 13 кардиналов. Почему его выбор можно считать историческим