Ryanair не будет требовать от пассажиров паспорта вакцины на рейсах внутри ЕС

Авиакомпания Ryanair подтвердила, что от пассажиров не будут требовать наличия прививки от Covid-19 для полетов, сообщает The Irish Post.
Ранее на этой неделе австралийская авиакомпания Qantas сообщила, что рассматривает возможность внедрения системы «паспортов вакцинации», согласно которой пассажиры должны будут предоставить доказательство прививки, прежде чем смогут летать.
В случае успеха эта инициатива может быть развернута для авиакомпаний по всему миру, чтобы сдержать распространение коронавируса. Но Ryanair заявила, что не будет участвовать в этой идее, подчеркнув, что требование о том, чтобы пассажиры получали вакцину против Covid, «не совсем актуально» для ближнемагистральных рейсов в Европе.
Исполнительный директор Эдди Уилсон сказал, что в следующем году Европа будет «совершенно другим ландшафтом» по сравнению со странами, которые должны учитывать только свои собственные пограничные правила.
Уилсон сказал, что подобные требования подходят для таких мест, как Австралия, где практически единственный путь в страну - самолетом, но в Европе люди могут легко путешествовать по всему континенту на машине или на поезде.
"Qantas - оператор дальних перевозок, и вакцинация в этом контексте действительно рассчитана на большие расстояния», - сказал Уилсон.
«В Париже, если бы вы отказались от вакцинации, то просто сели бы на поезд», - добавил он.