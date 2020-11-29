Галерея ⟩ Во Франции более 100 000 человек протестовали против закона о полиции

Во французской столице произошло несколько пожаров. Протестующие выступают против закона, ограничивающего публикацию фотографий и видеозаписей сотрудников полиции. По данным Министерства внутренних дел, около 46 000 человек вышли на улицы Парижа и около 133 000 человек по всей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что кадры, на которых полиция избила черного музыкального продюсера в минувшие выходные, были постыдными.

Протетующие выщли с лозунгами «полиция везде, правосудие нигде», «полицейское государство» и «улыбайся, пока тебя бьют».

"Мы долгое время чувствовали себя жертвой узаконенного расизма со стороны полиции, – сказал 35-летний Мохамед Магасса. - Теперь мы чувствуем, что на этой неделе проснулась вся Франция".

"Под угрозой находятся фундаментальные и базовые свободы нашей демократии – свобода слова и информации", – сказал один адвокат.