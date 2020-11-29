Врачи составили перечень симптомов Covid-19, упорядоченный по времени проявления

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, до 40 процентов случаев коронавируса протекают бессимптомно. Двадцать процентов симптоматических случаев становятся тяжелыми или критическими.

Среди пациентов, у которых развиваются симптомы, обычно первыми признаками являются жар и кашель. За ними часто следуют боль в горле, головная боль, мышечные боли, тошнотой или диареей (хотя в тяжелых случаях желудочно-кишечные проблемы могут проявиться и раньше).

У пациентов с тяжелой инфекцией примерно через пять дней после появления симптомов возникает затруднение дыхания - один из признаков вируса.

Однако симптомы обычно не появляются сразу после заражения. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, средний инкубационный период вируса составляет от четырех до пяти дней.

В течение этого времени инфицированный человек, вероятно, еще не знает, что он болен, но данные свидетельствуют о том, что он может передавать вирус в период до появления симптомов.

Распределение по дням

После наблюдения за тысячами пациентов в начале этого года во время вспышки заболевания в Китае, больницы выявили шаблон проявления симптомов у пациентов с Covid-19:

День 1: Симптомы начинаются слабо. У пациентов обычно поднимается температура, а затем следует кашель. У меньшей части пациентов за один или два дня до этого могла быть диарея или тошнота, что может быть признаком более тяжелой инфекции.

День 3: В среднем пациенты Вэньчжоу обращались к врачам лишь на третий день после появления симптомов. Исследование, проведенное в более чем 550 больницах по всему Китаю, также показало, что у пациентов в больницах развилась пневмония на третий день болезни.

День 5: В тяжелых случаях симптомы могут ухудшаться. У пациентов может быть затрудненное дыхание, особенно если они в возрасте или страдают хроническим заболеванием.

День 7: Именно столько в среднем проходило дней, когда у пациентов из Ухани развивались симптомы, до того, как они попали в больницу. У других пациентов из Ухани в тот день возникла нехватка воздуха

День 8: В тяжелых случаях у пациентов может развиться пневмония или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), заболевание, которое может потребовать интубации.

День 9: У некоторых пациентов из Ухани в этот день развился сепсис - инфекция, вызванная агрессивным иммунным ответом.

День 10-11: Если у пациентов наблюдается ухудшение симптомов, это время прогрессирования заболевания, когда их, вероятно, помещают в отделение интенсивной терапии. Эти пациенты чаще испытывают боль в животе и потерю аппетита, чем пациенты с более легкой формой заболевания.

День 12: В некоторых случаях ОРДС у пациентов развивается почти через две недели после начала заболевания. Одно исследование, проведенное в Ухане, показало, что до поступления пациентов в отделение интенсивной терапии уходило в среднем 12 дней. У пациентов, выздоровевших после болезни, жар может исчезнуть через 12 дней.

День 16: Согласно исследованию в Ухане, в этот день у пациентов может наблюдаться уменьшение кашля.

День 17-21: В Ухани в это время люди вылечились и были выписаны из больницы или же умерли в течение 2,5–3 недель.

День 19: Согласно исследованию в Ухане, в этот день у пациентов может наблюдаться уменьшение недостатка воздуха