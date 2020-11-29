Март Хельме советует лидерам «Отечества» заменить выступающих против референдума депутатов

Об этом он заявил в радиопрограмме Räägime asjast, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

В течение последних дней несколько членов входящей в правительственную коалицию партии «Отечества» в социальных сетях выразили отрицательное отношение к планируемому в Эстонии референдуму о браке. Сначала это сделал бывший министр окружающей среды Сийм-Валмар Кийслер, затем эту акцию поддержали Виктория Ладынская-Кубитс и Юллар Саарамяэ.