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  • Март Хельме советует лидерам «Отечества» заменить выступающих против референдума депутатов

Март Хельме советует лидерам «Отечества» заменить выступающих против референдума депутатов

Март Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Имеющихся в рядах коалиционной партии «Отечество» противников планируемого референдума о браке следовало бы заменить на более лояльных депутатов, считает зампред EKRE Март Хельме.

Об этом он заявил в радиопрограмме Räägime asjast, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

В течение последних дней несколько  членов входящей в правительственную коалицию партии «Отечества» в социальных сетях выразили отрицательное отношение к планируемому в Эстонии референдуму о браке. Сначала это сделал бывший министр окружающей среды Сийм-Валмар Кийслер, затем эту акцию поддержали Виктория Ладынская-Кубитс и Юллар Саарамяэ.

В воскресенье свое мнение на эту тему высказали видные члены другой правящей партии - EKRE - Март Хельме, Анти Пооламетс и министр финансов Мартин Хельме.

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