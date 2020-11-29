Март Хельме советует лидерам «Отечества» заменить выступающих против референдума депутатов

Имеющихся в рядах коалиционной партии «Отечество» противников планируемого референдума о браке следовало бы заменить на более лояльных депутатов, считает зампред EKRE Март Хельме.
Об этом он заявил в радиопрограмме Räägime asjast, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
В течение последних дней несколько членов входящей в правительственную коалицию партии «Отечества» в социальных сетях выразили отрицательное отношение к планируемому в Эстонии референдуму о браке. Сначала это сделал бывший министр окружающей среды Сийм-Валмар Кийслер, затем эту акцию поддержали Виктория Ладынская-Кубитс и Юллар Саарамяэ.
В воскресенье свое мнение на эту тему высказали видные члены другой правящей партии - EKRE - Март Хельме, Анти Пооламетс и министр финансов Мартин Хельме.