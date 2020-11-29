Фото и видео ⟩ Машина взорвалась и развалилась: страшная авария прервала гонку Формулы-1

Гонщика команды Haas Ромена Грожана госпитализировали после аварии на Гран-при Бахрейна «Формулы-1», сообщает пресс-служба американской команды.
Отмечается, что у француза есть ожоги на руках и лодыжках, в остальном он в порядке. «В качестве меры предосторожности и для дальнейшего медицинского обследования Ромен будет доставлен в больницу», — говорится в сообщении Haas, передает РБК.
На первом круге Грожан на высокой скорости врезался в заграждение после контакта с болидом россиянина Даниила Квята, в результате чего его машина загорелась.
The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
I’ve no idea how Grosjean walked away from that crash with only minor injuries, unbelievable. #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/mjA0DGQXhd— Neil Sherwin (@neilsherwin) November 29, 2020