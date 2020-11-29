Вс, 29.11.2020
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  • Машина взорвалась и развалилась: страшная авария прервала гонку Формулы-1

Фото и видео ⟩ Машина взорвалась и развалилась: страшная авария прервала гонку Формулы-1

На гонке Формулы-1 загорелся автомобиль Ромена Грожана.

ФОТО: James Moy/James Moy Photography/PA Images

Гонщика команды Haas Ромена Грожана госпитализировали после аварии на Гран-при Бахрейна «Формулы-1», сообщает пресс-служба американской команды.

На гонке Формулы-1 загорелся автомобиль Ромена Грожана.

ФОТО: BRYN LENNON/Pool via REUTERS

Отмечается, что у француза есть ожоги на руках и лодыжках, в остальном он в порядке. «В качестве меры предосторожности и для дальнейшего медицинского обследования Ромен будет доставлен в больницу», — говорится в сообщении Haas, передает РБК.

На первом круге Грожан на высокой скорости врезался в заграждение после контакта с болидом россиянина Даниила Квята, в результате чего его машина загорелась.

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