Вс, 29.11.2020
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Юри Ратас

На месте магазина Rimi в Пыхья-Таллинне появится Lidl

Пакеты Lild на участке, где должен появиться одноименный магазин.

ФОТО: Margus Ansu

Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин в Пыхья-Талллинне на улице Паавли, где в настоящее время работает магазин торговой сети Rimi.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сообщила порталу Rus.ERR, что у Rimi есть соглашение об аренде здания по адресу Паавли 10, которое действительно до 2023 года, и предприятие надеется, что магазин на улице Паавли будет оставаться открытым как можно дольше, но владелец и арендодатель здания действительно сменился - им стал Lidl.

Немецкая сеть супермаркетов эконом-класса Lidl приобрела участок недвижимости на улице Паавли в феврале прошлого года, ранее он принадлежала компании Paavli Estate. 

Согласно плану Lidl, имеющееся здание будет снесено, а на его месте построят новое. Точные даты, когда это произойдет, пока неизвестны.

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