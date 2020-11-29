На месте магазина Rimi в Пыхья-Таллинне появится Lidl

Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин в Пыхья-Талллинне на улице Паавли, где в настоящее время работает магазин торговой сети Rimi.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сообщила порталу Rus.ERR, что у Rimi есть соглашение об аренде здания по адресу Паавли 10, которое действительно до 2023 года, и предприятие надеется, что магазин на улице Паавли будет оставаться открытым как можно дольше, но владелец и арендодатель здания действительно сменился - им стал Lidl.
Немецкая сеть супермаркетов эконом-класса Lidl приобрела участок недвижимости на улице Паавли в феврале прошлого года, ранее он принадлежала компании Paavli Estate.
Согласно плану Lidl, имеющееся здание будет снесено, а на его месте построят новое. Точные даты, когда это произойдет, пока неизвестны.