Министр народонаселения призвала церковные приходы Эстонии к осторожности

Сегодня в христианском мире началось время адвента, во многих приходах и общинах по этому поводу вдобавок к богослужениям проводятся и другие мероприятия первого адвента, концерты и собрания. Поэтому министр народонаселения считает уместным напомнить объединениям верующих о том, насколько сейчас важно во имя воспрепятствования распространению болезни придерживаться всех введенных правительством ограничений, дабы уберечь и себя, и окружающих.

«Никто из нас не защищен от вируса полностью, но ведя себя разумно, мы можем снизить уровень риска заражения», - сказала министр народонаселения. Она считает, что по возможности члены приходов должны оставаться дома и смотреть богослужения по интернету, как они уже делали весной.

В своем обращении министр народонаселения подчеркнула, что для снижения уровня вирусной опасности нужно на проводимых во внутренних помещениях богослужениях и других религиозных мероприятиях соблюдать правило 2+2, надевать маску и максимально рассредотачиваться по принципу шахматной доски. Необходимо обеспечить возможность дезинфекции рук и поверхностей, а также используемой при отправлении обрядов утвари, после каждого использования.

"Я надеюсь, что священники понимают, насколько важно в интересах здоровья членов своего прихода носить маску, особенно в ситуации, когда люди в ходе богослужения или другого религиозного мероприятия вступают друг с другом в контакт", - отметила Рийна Солман.

Министр народонаселения напомнила приходам о том, что по сравнению с предыдущей эпидемией требования к общественным мероприятиям, к числу которых относятся и богослужения, стали более конкретными. Например, в церквях, где есть стационарные сиденья, нельзя находиться более чем 400 посетителям, за исключением храмов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где заполняемость зала не должна превышать 50 %. Если сидений нет, на службу может собраться не более 250 человек, которые должны соблюдать друг с другом двухметровую дистанцию, и в помещение нельзя допускать людей больше, чем половина обычной заполняемости.