Галерея ⟩ Центральную площадь Раквере украсила роскошная 13-метровая ель

Рождественские огни по случаю первого Адвента были в этот раз зажжены без большого количества людей.

Новогодняя ель в Раквере в этом году прибыла с земель актрисы Юлле Лихтфельдт и политического деятеля Индрека Саара. 48-летняя ель выросла в Вийтна у старого шоссе Таллинн-Нарва. Дерево было около 17 метров в высоту, но на центральной площади Раквере его полог достигает 12–13 метров над землей.

Индрек Саар сказал, что ели была уготована хорошая судьба, раз она сможет подарить гражданам рождественское настроение.