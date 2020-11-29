Галерея ⟩ Центральную площадь Раквере украсила роскошная 13-метровая ель

Сегодня зажглись огни новогодней ели на центральной площади Раквере. Если обычно зажжение рождественских огней на центральной площади сопровождается концертом и раздачей рождественского огня, то в этом году все было иначе, пишет Virumaa Teataja.
Рождественские огни по случаю первого Адвента были в этот раз зажжены без большого количества людей.
Новогодняя ель в Раквере в этом году прибыла с земель актрисы Юлле Лихтфельдт и политического деятеля Индрека Саара. 48-летняя ель выросла в Вийтна у старого шоссе Таллинн-Нарва. Дерево было около 17 метров в высоту, но на центральной площади Раквере его полог достигает 12–13 метров над землей.
Индрек Саар сказал, что ели была уготована хорошая судьба, раз она сможет подарить гражданам рождественское настроение.
«Рано или поздно это дерево пришлось бы срубить, - добавила Юлле Лихтфельдт. - Я надеюсь, что весь Раквере будет рад ему».