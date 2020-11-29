Поправка в Законе о семейных пособиях изменит порядок определения родительской компенсации.

Министерство внутренних дел направило на круг согласования проект Закона о семейных пособиях, согласно которому, время, когда родитель находится на учете в качестве безработного, не учитывается при определении размера родительского пособия, пишет Postimees.
Цель поправки - предотвратить отсрочку рождения детей из-за обусловленных безработицей более низких родительских пособий и обеспечить лучшее решение проблем получателей родительских пособий, потерявших работу из-за коронакризиса.
Это временная мера, которая будет использоваться для расчета размера родительской компенсации, предоставленной детям, родившимся в период с 1 января следующего года до конца 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту.
Помимо лиц, зарегистрированных в качестве безработных, законопроект также распространяется на родителей, которые находились в неоплачиваемом отпуске у своего работодателя во время чрезвычайного положения, объявленного в марте, и которым государство в то время выплачивало родительскую поддержку на ребенка с особыми потребностями . Такие семьи являются особо уязвимой целевой группой.
В связи с ростом безработицы из-за распространения коронавируса время, учитываемое в статусе безработного в течение следующих трех лет, исключается из периода расчета родительского пособия. Поправка, внесенная в законопроект, распространяется только на тех, кто зарегистрировался как безработный в Кассе по безработице.
Многие родители потеряли работу, а доходы их семей упали. Таким образом, социально-экономические и демографические негативные последствия распространения коронавируса и последовавшей за этим чрезвычайной ситуации будут распространяться далеко за пределы ближайших месяцев. Для устойчивости страны важно, чтобы законодательство позволяло поддерживать семьи и повышать рождаемость даже в тяжелые экономические времена, отмечается в законопроекте.