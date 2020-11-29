Поправка в Законе о семейных пособиях изменит порядок определения родительской компенсации.

Цель поправки - предотвратить отсрочку рождения детей из-за обусловленных безработицей более низких родительских пособий и обеспечить лучшее решение проблем получателей родительских пособий, потерявших работу из-за коронакризиса.

Это временная мера, которая будет использоваться для расчета размера родительской компенсации, предоставленной детям, родившимся в период с 1 января следующего года до конца 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо лиц, зарегистрированных в качестве безработных, законопроект также распространяется на родителей, которые находились в неоплачиваемом отпуске у своего работодателя во время чрезвычайного положения, объявленного в марте, и которым государство в то время выплачивало родительскую поддержку на ребенка с особыми потребностями . Такие семьи являются особо уязвимой целевой группой.

В связи с ростом безработицы из-за распространения коронавируса время, учитываемое в статусе безработного в течение следующих трех лет, исключается из периода расчета родительского пособия. Поправка, внесенная в законопроект, распространяется только на тех, кто зарегистрировался как безработный в Кассе по безработице.