Вс, 29.11.2020
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Танель Кийк

Галерея ⟩ Весь центр Пярну сияет рождественскими огнями

Несмотря на дождь, в Пярну чувствуется приближение Рождества: елки в украшениях, фонтаны в огнях, ярко горящие фонари на столбах, в окнах и на дверях. 

В этом году сердце курортного городка сияет ярче, чем в предыдущие годы - Пярну превратился в волшебную рождественскую страну.

Помимо ели, площадь украшена множеством огней и световых фигур, таких как запряженные оленями сани или огненно-красные шары на деревьях.

Детский парк также украшен: посетителей снова привлекает белый медведь. Перед театром Эндла растет голубая ель, и можно увидеть множество световых инсталляций.

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