Галерея ⟩ Весь центр Пярну сияет рождественскими огнями

Несмотря на дождь, в Пярну чувствуется приближение Рождества: елки в украшениях, фонтаны в огнях, ярко горящие фонари на столбах, в окнах и на дверях.
В этом году сердце курортного городка сияет ярче, чем в предыдущие годы - Пярну превратился в волшебную рождественскую страну.
Помимо ели, площадь украшена множеством огней и световых фигур, таких как запряженные оленями сани или огненно-красные шары на деревьях.
Детский парк также украшен: посетителей снова привлекает белый медведь. Перед театром Эндла растет голубая ель, и можно увидеть множество световых инсталляций.