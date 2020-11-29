В Чехии на предстоящей неделе ослабят ограничения по коронавирусу

В частности, в стране разрешат работать ресторанам и кафе. Кроме того, отменяется запрет на свободное передвижение с 23:00 до 05:00.

С 3 декабря возобновят работу все магазины, рестораны, кафе и службы быта, которые были закрыты в начале октября. При этом должно соблюдаться условие нахождения в них клиентов из расчета один человек на 15 м площади.

Медики в сентябре объявили о второй волне эпидемии коронавируса в Чехии. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти решили ослабить ограничительные меры в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике в последние недели.