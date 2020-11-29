В шведских СМИ набирает обороты спор об объективности фильма о крушении парома "Эстония"

В программе, которая транслировалась в субботу эфире шведского Радио 1, освещалась журналистская премия Bonnier Awards. Хенрик Эвертссон, режиссер фильма "Эстония", получившего Гран-при 2020 года, уже подвергался критике за нежурналистский подход как со стороны журнала Filter, так и со стороны газеты Aftonbladet.

Теперь к критикам присоединился ведущий Sveriges Radio Йохан Седерсьё и журналисты из числа гостей программы. Продюсер фильма о крушении "Эстонии" Фритьоф Якобсен и председатель жюри Bonnier Йонас Бонньер взялись защищать режиссера.

Главный редактор журнала "Популярная археология" Джонатан Линдстрём, родители которого погибли на "Эстонии", признал высокое мастерство создателей фильма, но добавил: «Они очень красиво говорят нам, что у них есть большой прорыв, и это, вероятно, будет иметь политические последствия, но нужно быть честными в этом и это следует контролировать. После показа фильма выяснилось, что они скрыли обнаружение еще одной пробоины, которую они называют трещиной. Это повреждение корпуса не было показано в документальном фильме, но о нем стало известно после того, как эстонские эксперты увидели исходный материал фильма и пришли к выводу, что он поддерживает теорию о том, что оба повреждения произошли, когда "Эстония" погрузилась на морское дно».

Журналист Патрик Оксанен, опубликовавший в Aftonbladet статью под названием "Было неправильно присуждать приз фильму "Эстония", добавил: «Это катастрофа - присуждать награду фильму, который намеренно скрывает настоящую находку, найденную во время погружения. Эта вторая пробоина опровергает гипотезу создателей фильма, которой они хотят внушить зрителям, что произошло столкновение с чем-то, что потопило корабль. В выборе методов он довольно однобок, и это делает документальный фильм столь же однобоким, и выбираются факты в поддержку гипотезы. Это вводит в заблуждение, потому что есть пробоина, которая указывает совершенно в другом направлении».

«Мы бы сказали, что это было не одно, а два повреждения, но мы посчитали, что у этой второй пробоины была естественная причина», - пояснил продюсер документального сериала Фритьоф Якобсен.

«Чтобы не начинать строить предположения, мы взяли в фильм большее повреждение, о котором знали более четко его происхождение. Мы не хотели ничего скрывать, напротив, мы показали это эстонским экспертам».

Якобсен подтвердил, что они не видели никаких крупных камней на морском дне. На вопрос ведущего, не должны ли журналисты передавать всю информацию, он ответил, что они не выбрали сторону, а только выполнили свою работу.