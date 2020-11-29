Дональд Трамп вновь заявил о массовом мошенничестве на выборах

Действующий глава Белого дома отметил, что его мнение на этот счет не изменится.

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество», — сказал Трамп.

Он отметил, что если республиканцы дали этому случиться, то «вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.