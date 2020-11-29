Личного врача Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве

Медик подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации Луке.

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.