Личного врача Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному лечащему врачу, 39-летнему Леопольдо Луке, сообщает телеканал Todo Noticias.
Медик подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации Луке.
В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.
Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.