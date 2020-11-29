Вс, 29.11.2020
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Юри Ратас
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Личного врача Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве

November 25, 2020, Mexico, USA: Diego Armando Maradona suffered cardiac arrest and died at his home in Tigre, Argentina. He was 60. FILE PHOTO: Viernes, 10 de noviembre 2006. El astro futbolistico argentino Diego Armando Maradona en conferencia de prensa. El astro dijo estar listo para el enfrentamiento de showbol entre Mexico y Argentina, Ciudad de Mexico. JOSE ROSALES/PI, Prensa-internacional.com (Credit Image: © Prensa Internacional via ZUMA Wire)

ФОТО: Jose Rosales/ZUMAPRESS.com

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному лечащему врачу, 39-летнему Леопольдо Луке, сообщает телеканал Todo Noticias.

Медик подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации Луке.

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.

Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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