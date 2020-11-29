Премьер Латвии призвал продлить режим ЧС и ввести более строгие ограничения

Для более эффективной борьбы с распространением Covid-19 премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложит министрам продлить режим чрезвычайной ситуации и ввести более строгие ограничения. Об этом премьер заявил в воскресенье вечером в прямом эфире Латвийского телевидения.
"Уже восемь недель мы видим, что заболеваемость Covid-19 растет, и, к сожалению, растет и смертность", - сказал Кариньш, назвав пандемию крупнейшим кризисом, какой Латвия переживает с момента восстановления независимости.
Глава правительства отметил, что пока нет никаких признаков того, что темпы прироста заболеваемости Covid-19 в Латвии снижаются, тем временем система здравоохранения - на грани выживания.
"Мы должны действовать!" - призвал Кариньш, подчеркнув, что лучший способ, как победить вирус, - это соблюдать меры безопасности, чтобы вообще не заболеть.
Премьер-министр призвал каждого члена общества выполнять установленные ограничения - не собираться вместе, не гостить друг и друга и дистанцироваться, чтобы общими силами сдерживать распространение вируса.