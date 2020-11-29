Директор школы: после весеннего дистанционного обучения некоторые бросили учебу

Дистанционное обучение выбивает многих школьников из колеи, сказал Rus.ERR директор таллиннской Ляэнемерской гимназии Денис Преснецов, комментируя решение правительства перевести с 30 ноября всех гимназистов из школ Харьюского и Ида-Вируского уездов на дистанционное обучение.
Преснецов напомнил, что после весеннего карантина некоторые выпускники бросили учебу: кто ушел в армию, кто - работать. "Онлайн-урок не дает ту эффективность" - убежден он, отмечая, что больше всего это касается изучения таких предметов как эстонский язык и математика.
Власти Таллинна надеются, что правительство разрешит столичным школам чередовать контактное и удаленное обучение.
"Мы не против дистанционного обучения, но мы считаем, что должен сохраниться и разумный подход, который дал бы ребятам возможность приходить в школу, получать контактные уроки, оставаться под контролем школы и сохранять связь с учителями", - объяснил мэр Таллинна Михаил Кылварт.