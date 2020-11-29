Директор школы: после весеннего дистанционного обучения некоторые бросили учебу

Преснецов напомнил, что после весеннего карантина некоторые выпускники бросили учебу: кто ушел в армию, кто - работать. "Онлайн-урок не дает ту эффективность" - убежден он, отмечая, что больше всего это касается изучения таких предметов как эстонский язык и математика.