Вс, 29.11.2020
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Танель Кийк
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  • Директор школы: после весеннего дистанционного обучения некоторые бросили учебу

Директор школы: после весеннего дистанционного обучения некоторые бросили учебу

Директор Таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Дистанционное обучение выбивает многих школьников из колеи, сказал Rus.ERR директор таллиннской Ляэнемерской гимназии Денис Преснецов, комментируя решение правительства перевести с 30 ноября всех гимназистов из школ Харьюского и Ида-Вируского уездов на дистанционное обучение.

Преснецов напомнил, что после весеннего карантина некоторые выпускники бросили учебу: кто ушел в армию, кто - работать. "Онлайн-урок не дает ту эффективность" - убежден он, отмечая, что больше всего это касается изучения таких предметов как эстонский язык и математика.

Власти Таллинна надеются, что правительство разрешит столичным школам чередовать контактное и удаленное обучение.

"Мы не против дистанционного обучения, но мы считаем, что должен сохраниться и разумный подход, который дал бы ребятам возможность приходить в школу, получать контактные уроки, оставаться под контролем школы и сохранять связь с учителями", - объяснил  мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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