В Таллинне подумывают о производстве собственных автобусов

"Мы будем привлекать TalTech и Таллиннскую высшую техническую школу к созданию проекта автобуса", - сказал Гришкун, по словам которого, сейчас во всем мире развиваются автобусы на электроходу, и TLT движется в том же направлении.

"Поэтому, если мы начнем запускать производство автобусов, то именно с внедрением принципов электротранспорта", - считает он.