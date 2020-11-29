В Таллинне подумывают о производстве собственных автобусов

На муниципальном предприятии Tallinna Linnatranspordi AS подумывают о собственном производстве автобусов, но делать его серийным не планируют, сообщает Rus.ERR со ссылкой на технического директора TLT Андрей Гришкуна.
"Мы будем привлекать TalTech и Таллиннскую высшую техническую школу к созданию проекта автобуса", - сказал Гришкун, по словам которого, сейчас во всем мире развиваются автобусы на электроходу, и TLT движется в том же направлении.
"Поэтому, если мы начнем запускать производство автобусов, то именно с внедрением принципов электротранспорта", - считает он.
На предприятии считают, что если запустить производство своих автобусов, то можно будет не только создать что-то новое, но и существенно сэкономить на модернизации городского общественного транспорта, ведь в таком случае не придется платить наценку производителя.