Вс, 29.11.2020
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Юри Ратас

В Таллинне подумывают о производстве собственных автобусов

TLT testib kahe nädala jooksul uue põlvkonna elektribussi Mercedes-Benz eCitaro.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На муниципальном предприятии Tallinna Linnatranspordi AS подумывают о собственном производстве автобусов, но делать его серийным не планируют, сообщает Rus.ERR со ссылкой на технического директора TLT Андрей Гришкуна.

"Мы будем привлекать TalTech и Таллиннскую высшую техническую школу к созданию проекта автобуса", -  сказал Гришкун, по словам которого, сейчас во всем мире развиваются автобусы на электроходу, и  TLT  движется в том же направлении.

"Поэтому, если мы начнем запускать производство автобусов, то именно с внедрением принципов электротранспорта", - считает он.

На предприятии считают, что если запустить производство своих автобусов, то можно будет не только создать что-то новое, но и существенно сэкономить на модернизации городского общественного транспорта, ведь в таком случае не придется платить наценку производителя.

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