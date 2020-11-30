Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Второе и третье места заняли гонщики команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен и Александер Албон из Таиланда соответственно.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Alpha Tauri, финишировал 11-м.

На старте гонки загорелась машина француза Ромена Грожана из команды Haas. Инцидент произошел в результате ее столкновения с болидом Квята. Французский гонщик смог выбраться из машины. Авария привела к более чем полуторачасовой остановке гонки.