Водители, внимание! Сегодня на дорогах возможна гололедица

С утра в понедельник, 30 ноября, дороги в Рапламаа, Ярвамаа, Вирумаа, местами в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа были заснежены, в других регионах дорожное покрытие было влажным.
До полудня температура воздуха будет ниже нуля, поэтому заснеженные и влажные участки дорог могут быть опасно скользкими.
Днем в понедельник в Эстонии ожидается облачная погода. В центральной и западной части Эстонии ожидается снег, мокрый снег, в восточной части страны вероятность осадков ниже.
Температура воздуха в течение дня от -1 до +2 градусов. На дорогах возможна гололедица, предупредила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.