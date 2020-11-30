Пн, 30.11.2020
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Танель Кийк

Водители, внимание! Сегодня на дорогах возможна гололедица

Мокрый снег.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

С утра в понедельник, 30 ноября, дороги в Рапламаа, Ярвамаа, Вирумаа, местами в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа были заснежены, в других регионах дорожное покрытие было влажным. 

До полудня температура воздуха будет ниже нуля, поэтому заснеженные и влажные участки дорог могут быть опасно скользкими.

Днем в понедельник в Эстонии ожидается облачная погода. В центральной и западной части Эстонии ожидается снег, мокрый снег, в восточной части страны вероятность осадков ниже. 

Температура воздуха в течение дня от -1 до +2 градусов. На дорогах возможна гололедица, предупредила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.

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