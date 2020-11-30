Митрополит Евгений: ситуация с коронавирусом коснулась всех, но это еще не катастрофа

- Ковидоотрицателей в Церкви не осталось?

- (Смеется.) Знаете, много было высказываний, публикаций в интернете. Приводили цифры – сколько умирает от гриппа, пневмонии, других заболеваний. Конечно, это отрицание возникает во всякой среде, да, было оно и в нашей, но мы всегда объясняем, что медицине нужно верить. Врачи тоже от Бога. Церковь всегда учила тому, что нельзя искушать Бога с позиции «Он меня защитит». Это воля Божия – защитит Он или вразумит, а может быть, это вразумление произойдет как раз через болезнь. Поэтому здесь надо просто реально смотреть на вещи. Да, мы всегда молимся о здравии, но слушать врачей необходимо.

Пандемия – не катастрофа

- Весной пришлось закрыть храмы. Позвольте провести светскую параллель: мероприятия, рассчитанные на массовость, нуждаются в участниках – зрителях. Спортсменам лучше соревноваться при поддержке трибун, артистам нужна публика. Священникам тяжело проводить службу, когда в храме нет ни одного прихожанина?

- Можно сказать, что препятствий для молитвы нет. Но так можно сказать, когда человек уже имеет духовную основу. Тот, кто находится на грани, несомненно, столкнется с трудностями: человека оградили, и он растерялся. Человек глубоко верующий воспринимает это как волю Божию, определенное испытание, которое нужно понести. Я всегда призывал: «Услышали колокольный звон – знайте, начинается молитва. Присоединяйтесь. Да, двери храма закрыты, но внутри идет служба, и мы можем молиться все вместе».

- Но я сейчас говорю об обратной связи, об ощущении, что люди идут за тобой, слышат то, что ты говоришь.

- В любом случае священник - тоже человек. Поэтому, когда полный храм, когда все вместе молятся и все вместе запели «Символ веры» – это совершенно иное ощущение, чем когда ты служишь один. Мне лично было сложно выходить и говорить, когда передо мной стояли не живые люди, а камера. Это было непривычно, но у меня оставалась надежда на то, что меня кто-то все же слышит. В целом же, это не новинка для церкви. Были гонения, храмы закрывали, людей выгоняли.

- Но с теми бедами столкнулись люди другого поколения. Сейчас появилось поколение священников, росших в комфорте, знающих, что такое гаджеты...

- Да, я согласен. Но они люди служащие, знающие историю. И эта пандемия – не катастрофа. Сильных людей очень много. Я не могу ответить вам абсолютно достоверно. Это все слова, а сила человека проверяется в деле. Но сейчас мы, скорее, должны ценить и благодарить Господа за то спокойствие, которое у нас имеется.

- Каким-то образом церковь готовится ко второму возможному локдауну?

- Здесь наши меры ограничены. Мы выполняем те предписания, которые дает власть. Мы были готовы к тому, что опять придется ввести в храмах обязательный масочный режим.

- Первого локдауна не ожидал никто, все произошло внезапно. Со временем многие храмы смогли разработать систему и начать онлайн-трансляции богослужений. Система как-то развивалась или осталась на том уровне, который был весной?

- Если сейчас ситуация повторится, мы готовы снова начать трансляции.

- А перейти на постоянную основу? Хотя бы в большие праздники.

- Вы знаете, это расхолаживает. В обычное время лучше прийти в храм. А для тех, кто по физическим причинам не может прийти, есть достаточно много каналов, по которым транслируются богослужения. К тому же, организация таких трансляций требует дополнительных финансовых вложений, а их нет. Если выражаться светским языком, мы все же организация очень небогатая.

- Как в таких ситуациях решаются вопросы с таинствами, которые требуют присутствия людей в храме, например, отпеванием, крещением?