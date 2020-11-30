Мария Колесникова: режим в Минске преступил все границы

В интервью, опубликованном в воскресенье, 29 ноября, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции возложила на власти в Минске всю ответственность за происходящее в Белоруссии.

Так, говоря о задержаниях сотен человек, о потрясшей ее гибели избитого людьми в масках Романа Бондаренко, один из лидеров оппозиции Белоруссии заявила, что никакое желание удержаться у власти не может оправдать такой масштаб насилия. По ее словам, монополией на применение силы обладает руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Белоруссии. "Оно отменяет законы нашей страны: мирных граждан бьют, пытают, увечат и убивают за их взгляды. Мы живем в полицейском государстве", - констатирует Мария Колесникова, настаивая на том, что насилие должно быть прекращено.

Условия для диалога с Лукашенко

Координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года назвала несколько условий для возможного диалога с многолетним правителем Белоруссии Александром Лукашенко: он должен состояться на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями. "До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла, - уверена Колесникова. - Белорусское руководство должно вначале выполнить главные требования нашего народа: освободить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа".

Объявленную Лукашенко конституционную реформу Мария Колесникова расценивает как попытку режима обмануть народ для того, чтобы удержаться у власти.

Описывая состояние белорусского общества после почти четырех месяцев протестов, когда были задержаны десятки тысяч человек, а тысячи бежали из страны, опасаясь репрессий, белорусская оппозиционерка констатировала, что в обществе наблюдается раскол, кризис доверия к руководству и всем государственным институтам. По ее словам, законы в стране не соблюдаются, насилие поощряется и уже приобрело огромные масштабы. Она подчеркнула, что, хотя тысячи людей были избиты и ранены силовиками, до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела: "Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет длиться до тех пор, пока руководство не выслушает нас".