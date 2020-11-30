В Тарту введены ограничения на занятия в кружках и спортгруппах в помещениях

Об этом напомнила пресс-служба мэрии Тарту, отметив, что необходимо следить за тем, чтобы группы не контактировали друг с другом. На занятиях в помещении по интересам и обучении необходимо носить маску, но это не обязательно для детей младше 12 лет и в ситуации, когда маску нельзя носить из-за характера действий.

Южный региональный отдел Департамента здоровья ввел ограничения по предложению Тартуской городской управы. «Уездные данные об инфекциях COVID-19 последних недель показывают, что количество подтвержденных случаев на 100 000 жителей в Тарту росло значительно быстрее, чем в среднем по Эстонии», - сказала начальник Южного регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт.

Наибольшее количество инфицированных в Тарту приходится на возрастные группы 10-19 лет и 30-39 лет, увеличивается также количество инфицированных в группе до 10 лет. Распространение инфекции среди несовершеннолетних в значительной степени связано с участием в кружках и занятиях спортом, откуда вирус попадает в школы и к родителям.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, ситуация в Тарту вызывает беспокойство, поэтому город Тарту предложил ввести ограничения на любительские занятия. «Очень важно, что мы можем замедлить распространение вируса в условиях нынешней растущей тенденции. В хобби и на тренингах молодые люди из разных школ собираются вместе, и это вызывает быстрое распространение вируса», - сказал Клаас.

К концу прошлой недели 28 школ в городе Тарту частично или полностью из-за заражения COVID-19 или тесного контакта с инфицированными вели учебную работу дистанционно. Более 2100 учеников обучаются дистанционно или находятся в самоизоляции, в так называемом закрытом классе 67, а в в самоизоляции более 150 учителей.

На прошлой неделе в школах города Тарту были зарегистрированы две активные вспышки с более чем пятью инфекциями. Кроме того, существует ряд инфекций, связанных со школой, из которых случаев инфицирования менее пяти.

На административной территории города Тарту занятия спортом и тренировками в помещении разрешены только в том случае, если количество участников в группе до 10 человек гарантировано и обеспечено отсутствие контакта с другими группами.