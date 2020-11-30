Статистика коронавируса в Эстонии: шесть смертей, 256 зараженных и 3934 теста
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3934 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 256, то есть 6,5% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. На Таллинн приходится 102 новых случая. В Ида-Вирумаа добавилось 54, в Тартумаа — 49, в Вильяндимаа — шесть, в Выру- и Валгамаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Пярнумаа — два, в Пыльва- и Рапламаа — по одному новому случаю. Еще в 12 случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 335,75 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья более 27 500 человек
В шести случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, люди заразились от членов семьи, в двух — от знакомых. Обстоятельства остальных эпизодов уточняются.
В 140 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 27-29 ноября, люди заразились в кругу семьи, в 79 случаях — от знакомых и в 26 случаях — на работе. В 148 случаях источник заражения неизвестен, в 12 случаях вирус был привезен из-за границы: из Англии, с Украины, из Швеции, дважды из России и шесть раз из Финляндии. Обстоятельства других случаев по-прежнему уточняются.
В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 000 человек, 2244 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 24 очагами. Школьных очагов – четыре, на рабочих местах — восемь очагов. Очагов, связанных с кругами знакомств, насчитывается тоже восемь. К ним следует прибавить два очага в домах призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.
В Ляэне-Вирумаа один человек подхватил вирус от члена семьи, в одном случае заражение произошло в Силах обороны. Обстоятельство еще одного заражения уточняется. В Ида-Вирумаа 15 человек заразились от членов семьи, восемь человек — на рабочем месте, семеро — от знакомых, шестеро — в школе. В шести случаях заражение имело место в Силах обороны, в двух — в попечительском учреждении, в двух — в учреждении здравоохранения и в двух случаях — в ходе деятельности по интересам. Один раз вирус был привезен из России и один раз — с Украины. Обстоятельства других заражений устанаваливаются.
В Идаском регионе наблюдается 25 активных очагов. Всего в регионе шесть очагов в школах: два в Силламяэ, три в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Всего насчитывается семь очагов на рабочих местах: три в Нарве, один в Силламяэ, один в Йыхви, один в Тапа и один в Ляэне-Вирумаа. В Нарве два очага в заведениях, в Силламяэ один очаг в заведении. Кроме того, зафиксированы два очага в медицинских учреждениях — в Нарве и Кохтла-Ярве. В Силламяэ – очаг занятий по интересам. В волости Тойла очаг, связанный со знакомыми, а в волости Люганузе — очаг в кругу семьи. В очаге Вируской тюрьмы — 250 человек, в очаге учреждения здравоохранения в Кохтла-Ярве — 91 человек, в нарвском хоккейном очаге — 76 человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5600 человек, из которых заболел 1191 человек.
Госпитализированы 203 человека с коронавирусом, скончались шестеро
По состоянию на утро 30 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 203 человека, 11 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека. За минувшие сутки было открыто 20 новых историй болезни с COVID-19. Трех пациентов перевели в другую больницу и еще одного — в нековидное отделение.
За сутки скончались шесть человека с коронавирусом. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 118 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 766 случаев заболевания COVID-19 у 749 человек.
По состоянию на 30 ноября выздоровели 7078 человек. Из них истории болезни 5444 человек (76,9%) завершены, у 1634 человек (23,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 479 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 12308 положительных первичных тестов (2,6% от общего количества тестов).
За сутки в Лыунаском регионе добавилось 12 случаев заражения, связанных с контактом с носителем вируса. Обстоятельства других заражений в Лыунаском регионе уточняются.
29 ноября в Тартумаа добавился 21 случая заражения в семье, в восьми случаях источник заражения неизвестен. Также шестеро заразились в учебном заведении, двое — на рабочем месте и один — от знакомых. В одном случае вирус был привезен из России, а во втором — из Финляндии, еще двое инфицированных уехали в Россию. В Йыгевамаа источник заражения неизвестен. В Вырумаа в трех случаях заразились на работе, в одном случае — в учебном заведении, еще в двух случаях источник заражения неизвестен. В Пыльвамаа в трех случаях источник заражения неизвестен, один человек заболел на работе, еще в одном случае вирус был привезен из Литвы. В Валгамаа трое заразились от члена семьи, один — в учебном заведении. В Вильяндимаа имело место одно заражение в учебном заведении, еще троим вирус передали члены семьи.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся более 5700 человек, из которых больны 642 человека (число заболевших включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения). Лыунаское отделение наблюдает 16 активных очагов, самый крупный из которых — дом призрения, в котором заразились 59 человек. Наблюдается четыре очага на рабочем месте, два очага, связанных с хобби, семь очагов, связанных с учебными учреждениями. Один очаг связан с увеселительным заведением, также имеется одна семейная вспышка.
В Пярнумаа оно заражение произошло на работе, источник второго неизвестен.
Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1170 человек, 179 из которых больны. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает один очаг в Пярнумаа в школе с девятью заболевшими и очаг в доме призрения с 14 заболевшими. В Ляэнемаа под наблюдением очаг на предприятии, в котором насчитывается шесть инфицированных. Также Ляэнеский регион следит за вспышкой на расположенном в Таллинне предприятии, где насчитывается пять заразившихся.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart
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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 218 074 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 942 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 489.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.