Статистика коронавируса в Эстонии: шесть смертей, 256 зараженных и 3934 теста

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. На Таллинн приходится 102 новых случая. В Ида-Вирумаа добавилось 54, в Тартумаа — 49, в Вильяндимаа — шесть, в Выру- и Валгамаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Пярнумаа — два, в Пыльва- и Рапламаа — по одному новому случаю. Еще в 12 случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 335,75 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 27 500 человек

В шести случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, люди заразились от членов семьи, в двух — от знакомых. Обстоятельства остальных эпизодов уточняются.

В 140 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 27-29 ноября, люди заразились в кругу семьи, в 79 случаях — от знакомых и в 26 случаях — на работе. В 148 случаях источник заражения неизвестен, в 12 случаях вирус был привезен из-за границы: из Англии, с Украины, из Швеции, дважды из России и шесть раз из Финляндии. Обстоятельства других случаев по-прежнему уточняются.

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 000 человек, 2244 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 24 очагами. Школьных очагов – четыре, на рабочих местах — восемь очагов. Очагов, связанных с кругами знакомств, насчитывается тоже восемь. К ним следует прибавить два очага в домах призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.

В Ляэне-Вирумаа один человек подхватил вирус от члена семьи, в одном случае заражение произошло в Силах обороны. Обстоятельство еще одного заражения уточняется. В Ида-Вирумаа 15 человек заразились от членов семьи, восемь человек — на рабочем месте, семеро — от знакомых, шестеро — в школе. В шести случаях заражение имело место в Силах обороны, в двух — в попечительском учреждении, в двух — в учреждении здравоохранения и в двух случаях — в ходе деятельности по интересам. Один раз вирус был привезен из России и один раз — с Украины. Обстоятельства других заражений устанаваливаются.