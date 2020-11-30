Пн, 30.11.2020
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Аллар Йыкс

СМИ: Россия хочет смешать собственную вакцину с вакциной от AstraZeneca

Компания AstraZeneca тестирует вакцину, разработанную в Оксфордском университете

ФОТО: BBC News

Вакцина от AstraZeneca обладает сравнительно низкой эффективностью. Теперь Россия предлагает компании сотрудничество, чтобы среди прочего компенсировать недостатки собственного препарата, пишет немецкое издание Handelsblatt.

"На первый взгляд, российское предложение может быть и насмешкой, и помощью, - отмечает журналист Андре Баллен. - После неудачного испытания вакцины британско-шведский фармацевтический концерн AstraZeneca подвергся жесткой критике. И тут поступило неожиданное предложение из Москвы: вакцину из Кембриджа можно усовершенствовать с помощью российского "Спутника V", предложил НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи".

Институт Гамалеи стал первым в мире исследовательским центром, которому уже летом удалось зарегистрировать свою вакцину. (...) Тогда официальные лица России говорили о "моменте спутника" - намекая на шок, который вызвал у западных держав запуск в космос первого советского спутника в качестве доказательства технического превосходства Москвы. Соответствующее название "Спутник V" вскоре получила и вакцина. Впрочем, она была зарегистрирована еще до проведения решающей третьей фазы испытаний, которую препарат проходит сейчас.

Несмотря на неоднократные сообщения о заражении испытуемых, согласно официальным данным, результаты испытаний выдающиеся: если изначально речь шла об эффективности около 90%, то, как только конкуренты Pfizer/Biontech и Moderna стали сообщать о более высоких результатах, разработчики вакцины изменяли статистические показатели в лучшую сторону. Сейчас в официальном Twitter-аккаунте РФПИ и вовсе говорится об эффективности в 95%.

На первый взгляд кажется неясным, зачем на фоне официального успеха "Спутнику V" нужно сотрудничать с AstraZeneca. Однако одна фраза в предложении Института Гамалеи обращает внимание на возможный недостаток российского препарата: восхваляя свою помощь в повышении эффективности вакцины AstraZeneca, он незаметно добавил: "Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации".

В отличие от западных вакцин "Спутник" предназначен только для однократной вакцинации, что означает, что после исчезновения антител ревакцинация будет невозможной. Проблема состоит в том, что в настоящий момент клинически не испытано, как долго вакцина сохраняет свое действие и защищает пациентов.

По оценке Handelsblatt, в этом может заключаться одна из причин заинтересованности российского производителя вакцины в международном сотрудничестве. Вторая причина кроется в низких производственных мощностях российской фармацевтической промышленности. Чтобы действительно распределить вакцину среди миллионов людей, ее необходимо произвести в соответствующем количестве. Для этого нужны большие биореакторы, которых в России не хватает.

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