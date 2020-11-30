Маски долой, господа!

Вот они на фотографии – стоят плечом к плечу, молодые, красивые, здоровые. Решительные и гордые, свободные, дышащие полной грудью, с одухотворенными лицами. Еще немного, и они запоют «Интернационал» под дулами вражеских автоматов, пулеметов и фаустпатронов. Так победим!

И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди…

Увы, к их вящему огорчению, никто не бросает против них даже каких-нибудь паршивеньких водомётов или хотя бы полицейских из спецназа с дубинками наперевес и забралами, прикрывающими звериный оскал. Правда, у многих стражей порядка лица закрыты теми самыми ненавистными масками, но куда ж им деваться – подневольным слугам режима?!

Впечатление такое, что участниками пикета руководило своеобразное чувство зависти: как же так! – даже народ Белоруссии, до недавнего времени такой покорный и политически пассивный (по западным стандартам), воспрянул ото сна, массы выходят на улицы Минска и других городов и весей, вступают в схватку с ненавистным тоталитарным режимом, а у нас?! Всё тихо и благополучно? Все всем довольны?! Нет, мы не рабы, рабы – не мы! (Правильнее – нéмы, но это уже несущественные детали.)

Даешь бунт, бессмысленный и беспощадный!

Правительство в панике. Как стало известно из хорошо коррумпированных источников, весь правящий кабинет по главе с Ратасом всерьёз и надолго задумался о коллективной отставке.

Четыре скандала с министрами от EKRE и ещё несколько – с высказываниями экс-председателя этой партии не сломили коалицию; признание вины министра от Центристской партии в нецелевом использовании служебного автомобиля не пошатнуло её.

Но вот прозвучало обещание юриста Андрея Вестеренина подать апелляцию на решение правительства об обязательном ношении масок в общественных местах, и это грозит для власти стать той соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Ультиматум кончается через месяц. Дальнейшее – молчание…

Впрочем, почему же молчание? Есть возможность включить новые отряды в борьбу за какие-нибудь простые человеческие права, которые нарушаются злостно, но уже так давно, что общество к этому привыкло и закрывает на это глаза. Надо ему их открыть!

Вот, скажем, ещё Ильф и Петров, можно сказать, классики, писали: «В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрёстках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать».

Чем не повод устроить пикет или даже целую манифестацию? Даёшь свободу переходить улицу, где мне угодно! Долой пешеходные «зебры» и светофоры! 37