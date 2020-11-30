Маски долой, господа!

Состоявшийся в прошлую пятницу пикет антимасочников на главной площади столицы всколыхнул общественность. Но не глубоко и ненадолго.
Вот они на фотографии – стоят плечом к плечу, молодые, красивые, здоровые. Решительные и гордые, свободные, дышащие полной грудью, с одухотворенными лицами. Еще немного, и они запоют «Интернационал» под дулами вражеских автоматов, пулеметов и фаустпатронов. Так победим!
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди…
Увы, к их вящему огорчению, никто не бросает против них даже каких-нибудь паршивеньких водомётов или хотя бы полицейских из спецназа с дубинками наперевес и забралами, прикрывающими звериный оскал. Правда, у многих стражей порядка лица закрыты теми самыми ненавистными масками, но куда ж им деваться – подневольным слугам режима?!
Впечатление такое, что участниками пикета руководило своеобразное чувство зависти: как же так! – даже народ Белоруссии, до недавнего времени такой покорный и политически пассивный (по западным стандартам), воспрянул ото сна, массы выходят на улицы Минска и других городов и весей, вступают в схватку с ненавистным тоталитарным режимом, а у нас?! Всё тихо и благополучно? Все всем довольны?! Нет, мы не рабы, рабы – не мы! (Правильнее – нéмы, но это уже несущественные детали.)
Даешь бунт, бессмысленный и беспощадный!
Правительство в панике. Как стало известно из хорошо коррумпированных источников, весь правящий кабинет по главе с Ратасом всерьёз и надолго задумался о коллективной отставке.
Четыре скандала с министрами от EKRE и ещё несколько – с высказываниями экс-председателя этой партии не сломили коалицию; признание вины министра от Центристской партии в нецелевом использовании служебного автомобиля не пошатнуло её.
Но вот прозвучало обещание юриста Андрея Вестеренина подать апелляцию на решение правительства об обязательном ношении масок в общественных местах, и это грозит для власти стать той соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Ультиматум кончается через месяц. Дальнейшее – молчание…
Впрочем, почему же молчание? Есть возможность включить новые отряды в борьбу за какие-нибудь простые человеческие права, которые нарушаются злостно, но уже так давно, что общество к этому привыкло и закрывает на это глаза. Надо ему их открыть!
Вот, скажем, ещё Ильф и Петров, можно сказать, классики, писали: «В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрёстках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать».
Чем не повод устроить пикет или даже целую манифестацию? Даёшь свободу переходить улицу, где мне угодно! Долой пешеходные «зебры» и светофоры!
Или, к примеру, заставляют бедных велосипедистов носить шлемы. За отсутствие оных штрафуют нещадно, а если, упаси Бог, ты попал в ДТП без шлема, то и страховку не получишь… Скажете, не дискриминация?! Еще какая! Прочь эти кастрюли и сковородки, которые мешают нашим головам свободно вращаться на наших шеях и не дают почувствовать игру ветра в волосах!
Да мало ли ещё дел непочатых?! Есть где развернуться неравнодушным умам и горячим сердцам! Наши права – самые правые права в мире!
Со смешанными чувствами радости и печали…
При желании в происходящем можно усмотреть как плюсы, так и минусы. Отрадными в этой ситуации (если здесь вообще уместно говорить о какой-то радости) являются, на мой взгляд, два момента. Во-первых, спокойствие, с которым к происходящему отнеслись власти предержащие. Да и, слава Богу, менталитет здешних жителей не позволил протесту перерасти в проявления экстремизма.
А второе – реакция, последовавшая на инициативу «Маски долой!» в соцсетях и в комментариях на профессиональных порталах. То есть абсолютное большинство жителей Эстонии показали себя людьми вполне адекватными.
Правда, в некоторых отзывах наличествует излишний каннибализм. Кое-кто из комментаторов предлагает, например, взять с участников пикета расписки, что в случае печального развития событий они отказываются от подключения к аппаратам ИВЛ. Дескать, заявил же один из пикетчиков: «Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ!». Вот пусть и отвечают за базар... К счастью, эстонская медицина и вообще вся наша система здравоохранения не столь кровожадна, и неотложную помощь оказывают всем нуждающимся, вне зависимости от степени устойчивости психики пациентов.
Огорчает же, помимо всего прочего, что антимасочники (похоже, корявое это словцо надолго застрянет в нашем повседневном лексиконе) своей риторикой основательно запугали бедного рядового обывателя. Настолько, что тот – как ни нелепо это звучит – страшится пойти в торговые центры на распродажи выходного дня, поскольку за это ему якобы угрожает расправа, провоцируемая масочниками, которые, в свой черед, зомбированы правительством.
В этой связи стоит прислушаться к мнению профессора вирусологии Ирьи Лутсар, которая в своем недавнем медиа-обращении подчеркнула: все предупреждения, сделанные Департаментом здоровья и правительством, не предназначены для того, чтобы кто-то чувствовал себя плохо или кого-то стали ненавидеть.
Имеющий уши да услышит!