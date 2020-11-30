С сегодняшнего дня по дорогам Эстонии можно ездить только на зимней резине

Согласно закону, минимальная глубина протектора зимней резины должна быть не менее трех миллиметров.

С 2019 года в Эстонии обязательно должны использовать зимние шины автомобили с кузовом типа L6e (так называемые микромобили) и транспортные средства категории L7e (квадроциклы).

Обязательным также является использование зимней резины на автомобилях категории M1 (автомобиль с числом мест до восьми), N1 (фургон, полная масса которого не превышает 3,5 тонны) и O2 (прицеп, полная масса которого превышает 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны).

C 1 декабря 2022 года в Эстонии на автомобилях будет разрешено использовать только те зимние шины без шипов, которые изготовлены специально для эксплуатации в странах с северным климатом.

В Департаменте шоссейных дорог пояснили, что соответствующий тип покрышек помечен маркировкой, изображающей три горные вершины и снежинку. Такая резина имеет более мягкий состав и предназначена для использования в северных странах.

В то же время на эстонском рынке сейчас часто встречаются шины с маркировкой M+S, которые на самом деле не предназначены для использования холодной зимой, а скорее подходят для использования в странах с умеренным климатом, где чаще всего идет мокрый снег.

В случае нарушения закона автовладельцу грозит штраф до 191 евро.