У Эдгара Сависаара не подтвердился коронавирус

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар написал в социальных сетях, что в прошлый четверг скорая помощь доставила его в Ракверескую больницу. У проживающего в Ляэне-Вирумаа политика была температура и подозрение на коронавирус, пишет Virumaa Teataja.
«Больница замечательная, медики симпатичные, коронавирус у меня не обнаружен. Но я получил новый опыт в большом количестве, даже хороший, так как в Раквереской больнице я ранее не был», - сказал Эдгар Сависаар.
«Но есть и плохие новости. Мне диагностировали пневмонию. Теперь я принимаю антибиотики и следую инструкциям по лечению заболеваний верхних дыхательных путей. Самочувствие хорошее и я надеюсь, что к Рождеству смогу подать свою заявку на роль Деда Мороза», - добавил он.
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