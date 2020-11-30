У Эдгара Сависаара не подтвердился коронавирус

«Больница замечательная, медики симпатичные, коронавирус у меня не обнаружен. Но я получил новый опыт в большом количестве, даже хороший, так как в Раквереской больнице я ранее не был», - сказал Эдгар Сависаар.

«Но есть и плохие новости. Мне диагностировали пневмонию. Теперь я принимаю антибиотики и следую инструкциям по лечению заболеваний верхних дыхательных путей. Самочувствие хорошее и я надеюсь, что к Рождеству смогу подать свою заявку на роль Деда Мороза», - добавил он.