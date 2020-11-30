Хозяин рынка требует от продавца справку о том, что ей нельзя носить маску

«Когда мы узнали, что в закрытых помещениях теперь придется носить маски, к продавцам пришел представитель рынка Балтийского вокзала и сказал, что мы обязаны выполнять распоряжение правительства. Я объяснила, что у меня астма. Он попросил, чтобы я принесла от семейного врача справку о том, что маску мне носить не нужно, - рассказала продавщица сувениров Светлана, которая уже много лет живет с хроническим заболеванием. – Представитель рынка сказал, что весной на рынке проводили строгий контроль исполнения установленных правил».

Представитель рынка Балтийского вокзала сказал Postimees, что руководство рынка никого не заставляет носить маски. Просто продавцы пошли навстречу и маски надели. Светлана пошла к семейному врачу, чтобы попросить справку, но врач решил, что носить маску она все же может.

«Симптомы астмы возникают у меня непредсказуемо, - сказала Светлана, которая боится маски. – Я хожу на работу пешком. Иногда, добравшись до места, чувствую себя хорошо, а другой раз приходится принимать лекарство. Пробовала ходить и в маске. 15-20 минут - и горло начинает чесаться. После использования ингалятора это проходит».

Светлана говорит, что боится снова оказаться из-за своей болезни в скорой. По ее словам, раньше такое происходило очень часто. На кризисной линии Департамента здоровья Светлане сказали, что врач все же должен выдать ей справку: «Я в замешательстве, не понимаю, что мне теперь делать».

Справки получают единицы

Врач общей практики медицинского центра Confido Андреас Абель сказал, что выписывал некоторым людям справки о противопоказаниях ношения маски, но таких просьб поступает немного. «По крайней мере, один человек просил справку для работы, и еще один просил общую справку, что если он находится где-то в общественном месте без маски, то это обосновано», - уточнил Абель.

Когда человек не может носить маску? «Самой объективной причиной являются проблемы с дыхательными путями. Это можно держать под контролем лекарствами, но имеются периодические обострения, например, у людей с астмой или хронической обструктивной болезнью легких, которая весьма распространена, особенно среди курильщиков, а также при тяжелой сердечной недостаточности».

Есть болезни, при которых носить маски сложно: «Но это, скорее, крайне редкие случаи». Если дыхание в порядке, ношение маски, заверил врач, не вызовет никакой нехватки кислорода. «В маске тяжелее дышать, это ясно. Ты должен проделывать больше работы, - отметил врач. – Есть ряд людей, у которых действительно имеются сложности с дыханием. Мышцы не успевают достаточно глубоко вдыхать. Большая часть астматиков и легочных больных могут держать свою болезнь под контролем. Использование маски не должно вызывать у них проблем».