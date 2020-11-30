Хозяин рынка требует от продавца справку о том, что ей нельзя носить маску

Торговавшая десять лет в Старом городе Таллинна женщина в начале лета закрыла из-за отсутствия туристов два из трех своих магазинов. Теперь пришлось закрыть и третий и переехать со своим бизнесом на рынок Балтийского вокзала. Но там у нее возникла другая проблема. Предпринимательница говорит, что из-за астмы она не может носить маску, однако медицинской справки, которую от нее требует работодатель, ей не дают. Но такой справки у нее никто и не должен требовать, пишет Postimees.
«Когда мы узнали, что в закрытых помещениях теперь придется носить маски, к продавцам пришел представитель рынка Балтийского вокзала и сказал, что мы обязаны выполнять распоряжение правительства. Я объяснила, что у меня астма. Он попросил, чтобы я принесла от семейного врача справку о том, что маску мне носить не нужно, - рассказала продавщица сувениров Светлана, которая уже много лет живет с хроническим заболеванием. – Представитель рынка сказал, что весной на рынке проводили строгий контроль исполнения установленных правил».
Представитель рынка Балтийского вокзала сказал Postimees, что руководство рынка никого не заставляет носить маски. Просто продавцы пошли навстречу и маски надели. Светлана пошла к семейному врачу, чтобы попросить справку, но врач решил, что носить маску она все же может.
«Симптомы астмы возникают у меня непредсказуемо, - сказала Светлана, которая боится маски. – Я хожу на работу пешком. Иногда, добравшись до места, чувствую себя хорошо, а другой раз приходится принимать лекарство. Пробовала ходить и в маске. 15-20 минут - и горло начинает чесаться. После использования ингалятора это проходит».
Светлана говорит, что боится снова оказаться из-за своей болезни в скорой. По ее словам, раньше такое происходило очень часто. На кризисной линии Департамента здоровья Светлане сказали, что врач все же должен выдать ей справку: «Я в замешательстве, не понимаю, что мне теперь делать».
Справки получают единицы
Врач общей практики медицинского центра Confido Андреас Абель сказал, что выписывал некоторым людям справки о противопоказаниях ношения маски, но таких просьб поступает немного. «По крайней мере, один человек просил справку для работы, и еще один просил общую справку, что если он находится где-то в общественном месте без маски, то это обосновано», - уточнил Абель.
Когда человек не может носить маску? «Самой объективной причиной являются проблемы с дыхательными путями. Это можно держать под контролем лекарствами, но имеются периодические обострения, например, у людей с астмой или хронической обструктивной болезнью легких, которая весьма распространена, особенно среди курильщиков, а также при тяжелой сердечной недостаточности».
Есть болезни, при которых носить маски сложно: «Но это, скорее, крайне редкие случаи». Если дыхание в порядке, ношение маски, заверил врач, не вызовет никакой нехватки кислорода. «В маске тяжелее дышать, это ясно. Ты должен проделывать больше работы, - отметил врач. – Есть ряд людей, у которых действительно имеются сложности с дыханием. Мышцы не успевают достаточно глубоко вдыхать. Большая часть астматиков и легочных больных могут держать свою болезнь под контролем. Использование маски не должно вызывать у них проблем».
«У хирургических масок имеется специфический запах, который может раздражать некоторых пациентов с чувствительными дыхательными путями, - сказала семейный врач Табасалуского центра семейной медицины Пирет Роспу. – Альтернативной в таком случае является многоразовая тканевая маска, которая удобно сидит на лице и не вызывает чувства удушья». Роспу выписала одну справку об освобождении от ношения маска пациенту, у которого очень тяжелая болезнь легких, и который во время сна должен использовать кислородную маску.
«Но даже он в короткие периоды носит маску, например, когда находится в коридоре Центра семейной медицины или совершает короткие походы в магазин», - заверила Роспу.
На прошлой неделе союзы семейных врачей, пульмонологов и кардиологов договорились, что при необходимости будут давать освобождающие от ношения масок справки только тем людям, которым маски полностью запрещены (домашнее кислородное лечение, паралич и так далее).
Требовать справку не может никто
В пояснительной записке к распоряжению правительства объяснено, что никто не должен доказывать медицинские показания или иные особые потребности, в том числе то, что он не может носить маску. Должно быть достаточно того, что человек сам скажет, что маска ему противопоказана. «Не остается ничего другого, как надеяться на честность и вежливость людей», - сказал врач общей практики Андреас Абель.
Люди с хроническими заболеваниями легких входят в группу риска при Covid-19, поэтому Департамент здоровья отмечает, что им обязательно нужно избежать заражения. Но для этого нужно носить маску, которую они из-за своей болезни не всегда могут надеть.
«В таком случае мы советуем, например, прикрывать лицо прозрачным визором», - сказал пресс-секретарь департамента Симмо Саар.
По словам префекта Пыхьяской префектуры Кристьяна Яани, прошлая неделя показала, что большинство людей носят в закрытых общественных помещениях маску: «Если в ходе рутинной работы полиция видит, что люди при соприкосновении с другими не носят маску, например, в торговом центре или в зале обслуживания, мы общаемся с ними и объясняем, почему маска важна. Полиция при проверке ношения масок не оценивает материальное положение, состояние здоровья человека и прочее. Только в том случае, если у полицейского есть основание считать, что требование о ношении маски нарушается умышленно, мы сообщаем об этом в Департамент здоровья. Полиция не расследует и не штрафует за нарушение обязанности носить маску, она лишь передает информацию в Департамент здоровья, который решает, какие шаги предпринять».
Закрывать нос и рот в общественных помещения не должны:
- дети до 12 лет;
- люди, здоровье которых не позволяет носить маску (например, из-за сложностей с дыханием, при определенных психических расстройствах, из-за аллергии);
- если это невозможно из-за характера работы или деятельности (например, во время обеда в ресторане) или по иным важным причинам;
- люди с особыми потребностями, которые не состоянии носить маску как положено, или не могут ее сами надеть и снять;
- сопровождающий человека с проблемами слуха или человек, который общается с плохо слышащим, который должен читать по губам, мимику;
- в общественных помещениях, где на все время пребывания обеспечены более чем двухметровые расстояния с другими людьми или отделение от них (например, стеклянный барьер).