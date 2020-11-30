Пеэтер Хельме получил условный срок за педофилию

Харьюский уездный суд принес в понедельник решение приговорить Пеэтера Хельме к условному лишению свободы за умышленного сексуальное совращение ребенка.
По решению судьи Мерле Партс, суд приговорил его к году трем месяцам и 28 дням лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В течение этого времени Хельме будет должен соблюдать требования контроля.
Прокурор Андра Сильд ранее заявляла, что в случае Хельме денежное наказание было бы не обосновано, поскольку этого было бы недостаточно для уменьшения извращенного сексуального интереса, и он обязательно должен участвовать в социальной программе.
По словам защитника Хельме Рауля Айнла, в деле вовсе отсутствует состав преступления и умысел невозможно доказать. Нельзя сделать вывод о том, что Хельме является сексуальным преступником и из его профиля, поскольку у него не было найдено детской порнографии, а в основном его опыт показывает, что порно находят в компьютерах педофилов.
По словам защитника, стиль Хельме в «Зале любви» скорее пугающий, чем завлекающий. «Он описывал секс как болезненную и мучительную деятельность, а такие описания секса скорее пугают, чем завлекают», - сказал Айнла.
В «Зале любви»
Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате «Armastusesaal» использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.
В «Armastusesaal» часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хотите пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к человеку с ником Marleen12, которому, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.
То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.
По словам старшего прокурора, это, по сути, сексуальное домогательство несовершеннолетнего, за что людей уже ранее признавали виновными в суде. По словам Хельме, в его переписке не было попыток соблазнения. «Был только обобщенный разговор на тему секса», - пояснил он.
От плавания до секса
Беседы Хельме и Марлеэн происходили по выходным и будням, как утром, так и в полдень и вечером. И хотя иногда обсуждались обычные, казалось бы, невинные темы – куда ходили на выходных и что делали, - по словам прокурора Андры Сильд, Хельме всегда уводил тему в нужном ему направлении.
Например, в один вечер Хельме интересовался, как прошли выходные Марлеэн. Выступавший под именем Марлеэн агент ответил, что ребенок ходил плавать.
M41: «Окей. Звучит отлично. Между прочим, я тут говорю с одной женщиной, которая занимается сексом со своим партнером и дочерью»
Marleen12: «Это та же самая или как»
M41: «Да. Это довольно интересно»
Marleen12: «Ты тоже»
M41: «Что я»
Marleen12: «Занимался сексом с ними»
M41: «Занимался сексом с этой девушкой»
Marleen12: «мхм, понятно»
M41: «Странно или как:D»
Marleen12: «Нет»
M41: «По-моему, клево, что женщина таким образом обучает свою дочь».
В декабре Пеэтера Хельме задержали и полицейские сообщили ему, что за ником Marleen12 скрывался следователь. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.
«Для меня это была виртуальная игра, которая ничем не отличается от компьютерных онлайн-игр, в которые я играю. Когда я болтал в чате, я был абсолютно уверен, что разговариваю с также играющим в ролевые игры взрослым — и я был прав, поскольку, как выяснилось позже, это был полицейский», - сказал Хельме.
Вопиющая беседа
Воскресенье, 8 декабря, около восьми часов вечера.
M41: «Ты уже говорила со своей мамой о сексе?»
Marleen12: «Не особо»
M41: «Но немного да»
Marleen12: «Совсем немного»
M41: «О чем»
Marleen12: «Она сказала, что еще рано заниматься сексом с мальчиками»
M41: «Ну да, есть разные мнения. Самому младшему, с кем у меня был секс, было восемь лет. Она была довольно молода»
Marleen12: «А ей не было страшно»
M41: «Боялась, но я сначала говорил с ней и с ней до этого беседовал и все разъяснял. Да она поняла, что должна делать так, чтобы мужчине было хорошо»
Marleen12: «ок. Понятно»
M41: «Она действительно нервничала»
Marelen12: «Маленькая»
m41: «да»
После Марлеэн написала Хельме, что теперь должна поесть и идти учиться.
За время интернет-операции, которая длилась два месяца, с Marleen12 связались десятки мужчин. «Результатом стали несколько уголовных дел. Более десяти случаев. Часть уже прошла суд и наказания получены. Случай Хельме один среди многих», - сказала Сильд. По ее словам, стиль беседы Хельме и Марлеэн похож с аналогичными разговорами с домогающимися людьми. «Некоторые более прямолинейны, другие в меньшей степени. Такие беседы, в которых ребенку говорят, что есть знакомые, которые занимались сексом с детьми, и это нормально — довольно распространенное явление. Цель — вызвать у ребенка интерес. Все равно, в какой форме», - сказала Сильд.
В своем последнем слове Пеэтер Хельме сказал, что произошедшее было пошлым, глупым и безответственным, но он не признает своей вины. «Я воспринимал это как игру, и цель не заключалась в том, чтобы кого-то соблазнить. Я считаю достойным крайнего сожаления то, что я оказался в такой ситуации. Я различаю добро и зло, правильное и неправильное. Повторяю еще раз, что не сделал ни одного непристойного предложения и ни с кем не встречался. Также я не говорил ни с одним несовершеннолетним. Как писатель я много работал с текстом, и мне с самого начала было ясно, что речь идет о взрослом, который играет в ролевую игру. Поэтому я прошу меня оправдать», - сказал Хельме в суде.
Суд счел доказанным, что Пеэтер Хельме был одной из сторон переписки на портале www.armastusesaal.org и считал свою собеседницу 12-летней девочкой. На протяжении переписки Хельме сексуально соблазнял ребенка, таким образом речь идет о попытки преступления. Суд отметил, что речь идет о публичном портале для общения, к которому есть доступ у лиц любого возраста, а не компьютерной игре и портале для взрослых, где с человеком осознанно лингвистически играют, провоцируя похоть и фантазируя о преступлениях - сексе с детьми.
Пеэтера Хельме также приговорили к уплате судебных издержек в размере 1327 евро.
Решение суда не вступило в силу.
Пеэтер Хельме является бывшим ведущим Vikerraadio и бывшим главным редактором Postimees.