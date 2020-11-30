Фото и видео ⟩ Пеэтер Хельме получил условный срок за попытку совращения малолетнего

M41: «Окей. Звучит отлично. Между прочим, я тут говорю с одной женщиной, которая занимается сексом со своим партнером и дочерью»

Marleen12: «Это та же самая или как»

M41: «Да. Это довольно интересно»

Marleen12: «Ты тоже»

M41: «Что я»

Marleen12: «Занимался сексом с ними»

M41: «Занимался сексом с этой девушкой»

Marleen12: «мхм, понятно»

M41: «Странно или как:D»

Marleen12: «Нет»

M41: «По-моему, клево, что женщина таким образом обучает свою дочь».

В декабре Пеэтера Хельме задержали и полицейские сообщили ему, что за ником Marleen12 скрывался оперативник. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.

«Для меня это была виртуальная игра, которая ничем не отличается от компьютерных онлайн-игр, в которые я играю. Когда я болтал в чате, я был абсолютно уверен, что разговариваю с также играющим в ролевые игры взрослым — и я был прав, поскольку, как выяснилось позже, это был полицейский», - сказал Хельме.

Вопиющая беседа

Воскресенье, 8 декабря, около восьми часов вечера.

M41: «Ты уже говорила со своей мамой о сексе?»

Marleen12: «Не особо»

M41: «Но немного да»

Marleen12: «Совсем немного»

M41: «О чем»

Marleen12: «Она сказала, что еще рано заниматься сексом с мальчиками»

M41: «Ну да, есть разные мнения. Самой младшей, с кем у меня был секс, было восемь лет. Она была довольно молода»

Marleen12: «А ей не было страшно»

M41: «Боялась, но я сначала говорил с ней и с ней до этого беседовал и все разъяснял. Да она поняла, что должна делать так, чтобы мужчине было хорошо»

Marleen12: «ок. Понятно»

M41: «Она действительно нервничала»

Marelen12: «Маленькая»

m41: «да»

Затем Марлеэн написала Хельме, что теперь должна поесть и идти учиться.

За время интернет-операции, которая длилась два месяца, с Marleen12 связались десятки мужчин. «Результатом стали несколько уголовных дел. Более десяти случаев. Часть уже прошла суд и наказания получены. Случай Хельме - один среди многих», - сказала Сильд. По ее словам, стиль беседы Хельме и Марлеэн похож на разговоры с домогающимися людьми. «Некоторые более прямолинейны, другие в меньшей степени. Такие беседы, в которых ребенку говорят, что есть знакомые, которые занимались сексом с детьми, и это нормально — довольно распространенное явление. Цель — вызвать у ребенка интерес. Все равно, в какой форме», - сказала Сильд.

В своем последнем слове Пеэтер Хельме сказал, что произошедшее было пошлым, глупым и безответственным, но он не признает своей вины. «Я воспринимал это как игру, и цель не заключалась в том, чтобы кого-то соблазнить. Я считаю достойным крайнего сожаления то, что я оказался в такой ситуации. Я различаю добро и зло, правильное и неправильное. Повторяю еще раз, что не сделал ни одного непристойного предложения и ни с кем не встречался. Также я не говорил ни с одним несовершеннолетним. Как писатель я много работал с текстом, и мне с самого начала было ясно, что речь идет о взрослом, который играет в ролевую игру. Поэтому я прошу меня оправдать», - сказал Хельме в суде.

Суд счел доказанным, что Пеэтер Хельме был одной из сторон переписки на портале www.armastusesaal.org и считал свою собеседницу 12-летней девочкой. На протяжении переписки Хельме сексуально соблазнял ребенка, таким образом речь идет о попытки преступления. Суд отметил, что речь идет о публичном портале для общения, к которому есть доступ у лиц любого возраста, а не о компьютерной игре и портале для взрослых, где с человеком осознанно лингвистически играют, провоцируя похоть и фантазируя о преступлениях - сексе с детьми.

Пеэтера Хельме также приговорили к уплате судебных издержек в размере 1327 евро.

Решение суда не вступило в силу.