Фото ⟩ Утренний хаос на дорогах: один автомобиль врезался в электрический столб, другой протаранил дорожный знак

Находившийся на месте происшествия фотограф Järva Teataja сообщил, что если до появления спецтехники, разбрасывающей соль, дорога была очень скользка, после дорожные условия стали гораздо лучше.

Старший смены Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу сказал, что в понедельник чуть позже семи утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Анна автомобиль Volvo врезался в электрический столб. К счастью, люди в ДТП не пострадали, но повреждения получил как автомобиль, так и столб электропередачи.

«Сегодня утром получили еще сообщения о более ранних ДТП в Ярвамаа. Например, в деревне Ээтла до семи утра автомобиль Renault врезался в дорожный знак. Никто в ДТП не пострадал», - добавил Тамсалу.

По словам старшего смены, водителям стоит учитывать, что дорожные условия сейчас изменчивы и дорога может быть скользкой. В таких условиях следует ехать медленнее, избегать резких торможений и маневров.

«Безусловно, сейчас последний момент поставить на автомобиль зимнюю резину. С 1 декабря зимние шины являются обязательными», - подчеркнул он.

Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупредил, что рано утром в Рапламаа, Ярвамаа, Вирумаа, местами в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа дороги были заснежены, в других регионах дорожное покрытие было влажным. Во многих местах идет снег, местами мокрый снег. До полудня температура воздуха будет ниже нуля, поэтому заснеженные и влажные участки дорог могут быть опасно скользкими.

Сегодня днем ожидается облачная погода. В центральной и западной части Эстонии ожидается снег, мокрый снег, в восточной части страны вероятность осадков ниже.

Температура воздуха в течение дня от -1 до +2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Водителям напомнили, что в таких условиях необходимо держать большую дистанцию, это дает больше времени для того, чтобы отреагировать в случае экстренной ситуации.