В Йыгевамаа поймали 18 нелегально работающих иностранцев, семерых выслали из страны

В пятницу, 27 ноября сотрудники пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры проверили работников предприятий в Йыгевамаа на наличие законного основания для пребывания и работы в стране.
Всего было проверено шесть юридических и 28 физических лиц. Установлено, что работа десяти граждан Белоруссии и восьми граждан Украины была не зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.
Также было установлено, что семь граждан Украины находятся в стране незаконно. Им было сделано предписание покинуть страну в течение семи дней с запретом на въезд на шесть месяцев.
Всем лицам был назначен штраф.