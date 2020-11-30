Пн, 30.11.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • В Йыгевамаа поймали 18 нелегально работающих иностранцев, семерых выслали из страны

В Йыгевамаа поймали 18 нелегально работающих иностранцев, семерых выслали из страны

Работники на стройке. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

В пятницу, 27 ноября сотрудники пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры проверили работников предприятий в Йыгевамаа на наличие законного основания для пребывания и работы в стране.

Всего было проверено шесть юридических и 28 физических лиц. Установлено, что работа десяти граждан Белоруссии и восьми граждан Украины была не зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. 

Также было установлено, что семь граждан Украины находятся в стране незаконно. Им было сделано предписание покинуть страну в течение семи дней с запретом на въезд на шесть месяцев.

Всем лицам был назначен штраф.

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