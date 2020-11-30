В Йыгевамаа поймали 18 нелегально работающих иностранцев, семерых выслали из страны

Всего было проверено шесть юридических и 28 физических лиц. Установлено, что работа десяти граждан Белоруссии и восьми граждан Украины была не зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

Также было установлено, что семь граждан Украины находятся в стране незаконно. Им было сделано предписание покинуть страну в течение семи дней с запретом на въезд на шесть месяцев.