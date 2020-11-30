Калев Калло, окончательно признанный виновным в коррупции, должен покинуть Рийгикогу

Прокуратура обвинила нескольких предпринимателей в подкупе или обещании взятки бывшему мэру Таллинна, председателю Центристской партии Эдгару Сависаару и члену Рийгикогу Калеву Калло и в пособничестве коррупционным преступлениям.

14 января Харьюский уездный суд признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в содействии взяточничеству. Суд приговорил Калло к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Калло признали виновным в содействии получению и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По эпизоду о запрещенных пожертвованиях Калло оправдали. В качестве судебных издержек он должен уплатить 876 евро.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн 18 мая потребовал в окружном суде признания Калло виновным и по эпизоду о запрещенных пожертвованиях. По оценке прокурора, Калло следует приговорить к одному году и шести месяцам тюрьмы, из которых он должен отбыть сразу три месяца, а остальную часть наказания — год и три месяца условно с испытательным сроком. Поскольку 30 ноября Госсуд не принял их жалобы к рассмотрению, решение вступило в силу. Со вступлением в силу приговора полномочия Калло как члена Рийгикогу прекращены.

Перн также потребовал приговорить предпринимателя Велло Кунмана к условному лишению свободы сроком на один год по обвинению в даче взятки. Предпринимателя Айвара Туулберга госпрокурор потребовал за дачу взятки приговорить к двум годам тюрьмы, из которых сразу должны быть отбыты три месяца, а остальной срок условно.

Велло Кунман признан виновным в обещании взятки и оштрафован на 150 дневных единиц штрафа или 15 000 евро. Айвар Туулберг оправдан по делу о неоднократном даче взятки. По делу Александра Кофкина уголовное дело закрыто по истечении разумного срока.

Харьюский уездный суд прекратил производство по делу Эдгара Сависаара 5 июня 2018 года, поскольку состояние его здоровья не позволяло ему участвовать в судебном процессе.

Из уголовного дела также были исключены материалы, связанные с окончанием разбирательства в отношении нескольких других лиц в связи с примирением сторон или по принципу оппортунитета.