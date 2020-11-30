Новые аппараты ИВЛ, заказанные весной, начали прибывать в больницы Эстонии

При финансовой поддержке государства Северо-Эстонская региональная больница заказа весной для сети больниц 50 аппаратов ИВЛ на сумму 1,572 млн евро. Аппараты будут разделены между больницами, координируемыми Северным медицинским штабом.

Председатель правления Региональной больницы Агрис Пеэду сказал, что для интенсивной терапии нужны новые аппараты ИВЛ высокого уровня. «Для многих больниц это первый такой высокотехнологичный и многофункциональный аппарат ИВЛ. В прошлом использовались устройства более старого поколения с меньшей функциональностью», - сказал Пеэду.

В Эстонию прибыло 26 аппаратов, в ближайшее время придут оставшиеся.

ИВЛ доставлены в больницы в Курессааре, Пярну, Раквере, а также в Западно-Таллинную центральную больницу. На этой неделе запланирована установка и в Детской больнице.

Крупные больницы, как Восточно-Таллиннcкая центральная больница и Региональная больница получат свои аппараты в последнюю очередь. Использовавшиеся до этого аппараты ИВЛ будут отправлены в резерв, их будут использовать в случае кризисной ситуации.