Выставленный полицией на продажу BMW вызвал большой ажиотаж: цена выросла в два раза

Это был дождливый и серый последний день ноября, когда глава Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу получил две пары ключей и пообещал поближе познакомить с BMW 5-й серии 2000 года выпуска и Toyota Corolla Verso 2008 года выпуска, пишет Järva Teataja.

Оба эти автомобиля выставлены на аукцион портала osta.ee.

Автомобили пьяных водителей

Полиция не знает технического состояния этих машин, ездят ли они и как. Когда заинтересованные в покупке люди придут посмотреть на машины, они могут полагаться только на то, что они сами видят и как много знают об автомобилях.

Ведущий следователь производственной группы Пайдеского отделения полиции Аннела Ээсмаа уточнила, что как BMW, так и Toyota имеют схожую предысторию - оба автомобиля были конфискованы в качестве средств совершения умышленного преступления у людей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда, в качестве дополнительного наказания машины были конфискованы и переданы в собственность государства. Пришло время их продать.

Черный BMW 530D оснащен дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, а его пробег превышает 400 000 километров. Машина имеет различные дефекты: от повреждений краски и ржавчины до сломанного водительского сиденья.

Также в Пайде продается Toyota Corolla Verso 2008 года выпуска. У светло-серого автомобиля дизельный двигатель и механическая коробка передач. На одометре более 182 000 километров.

Написано, что автомобиль может иметь дефекты, но они не перечислены.

Стартовая цена на BMW составляла 500 евро, на Toyota - 1800 евро. Автомобили можно посмотреть на месте 30 ноября и 1 декабря с 13:00 до 16:00.

К полудню 26 ноября на Toyota было сделано только одно предложение — сумма соответствовала начальной цене. А желающих приобрести BMW оказалось гораздо больше — с помощью 29 ценовых предложений стартовая цена выросла в более чем два раза, до 1166 евро. Такой ажиотаж может быть связан с тем, что, по крайней мере, судя по внешней маркировке, речь идет не о стандартной комплектации BMW. Знак «M» на руле машины будто указывают на то, что автомобиль может быть со спортивным M-пакетом, который высоко ценится поклонниками этой марки автомобилей.

Маргус Тоомсалу не смог ответить, есть ли у выставленных на продажу машин действующий техосмотр и дорожная страховка. По его словам, если с этими вещами что-то не так, будущий владелец должен будет заказать отбуксировку приобретенного автомобиля.

Без техосмотра и страховки

На этот вопрос помог найти ответ запрос в Департамент шоссейных дорог.

Обе машины не имеют действующего техосмотра и дорожной страховки: последний раз Toyota проходила техосмотр летом 2018 года, а BMW - в мае прошлого года.

На самом деле в конце ноября во дворе полицейского участка были и другие машины: Saab, Volkswagen и Volvo. Скорее, тон задают старые и более дешевые легковые автомобили, которые были просто чьим-то повседневным средством передвижения. Некоторые из них изъяты у пьяных водителей, некоторые у мошенников в качестве имущества, приобретенного за полученные криминальным способом средства. Например, Volkswagen, связанный с делом цыганки из Пайде, которая выманила крупную сумму денег у фермера из соседнего уезда. Прошлое машин различается, но тон по-прежнему задают автомобили пьяных водителей.

«Логисты Департамента полиции и погранохраны занимаются осмотром и выставлением на аукцион таких автомобилей. Во дворе отделения полиции эти автомобили находятся только на хранении, - говорит Маргус Тоомсалу. - Техническое состояние этих автомобилей, ездят ли они и как, полицейские сказать не могут. Если заинтересованные покупатели придут познакомиться с машинами, они могут полагаться только на то, что видят сами и как много знают об автомобилях».

Автомобили можно осмотреть и завести двигатели только во дворе отделения полиции. Куда-то отвезти, например, на предпродажный осмотр, эти автомобили нельзя. Более точную информацию о продаваемых полицией автомобиля можно найти на сайте osta.ee.

В Эстонии конфискуют несколько сотен машин в год. В 2018 году портал ERR писал, что, по данным статистики, количество конфискованных у пьяных водителей автомобилей за последние годы растет.